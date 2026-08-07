Rapid nu oprește întăririle Victor Angelescu, despre transferurile plănuite până la finalul verii: „Să vedem când rezolvăm cu actele”
Victor Angelescu
Superliga

Rapid nu oprește întăririle Victor Angelescu, despre transferurile plănuite până la finalul verii: „Să vedem când rezolvăm cu actele”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 00:29
  • UTA Arad - Rapid 0-0. Victor Angelescu a vorbit despre țintele pe care giuleștenii le au pentru restul perioadei de mercato.
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Debutul elvețianului adus recent, Filip Stojilkovic, l-a impresionat atât pe antrenorul Daniel Pancu, cât și pe președintele clubului, iar alți trei jucători sunt acum aproape să semneze în Giulești

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Victor Angelescu, despre transferurile plănuite până la finalul verii: „Să vedem când rezolvăm cu actele”

Oficialul Rapidului a confirmat că așteaptă rezolvarea documentelor în privința tinerilor Wedtoin Latif Ouedraogo (18 ani) și Chec Bebel Doumbia (18 ani) și negociază pentru încă un mijlocaș, toți trei venind pe axa Genoa - Rapid.

„Avem fundașul stânga, Latif, cu care am rezolvat și așteptăm să iasă actele. Îl avem pe mijlocașul care a fost în probe tot așa, să vedem când putem să rezolvăm cu actele. 

Și mijlocașul de la Genoa, cu care sper eu... Suntem în anumite discuții cu italienii. Sper să-l rezolvăm săptămâna viitoare, dar, și la el, în cazul în care vine, va trebui să așteptăm două, trei săptămâni pentru acte”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)

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