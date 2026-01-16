Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga

Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”

Publicat: 16.01.2026, ora 14:55
Actualizat: 16.01.2026, ora 15:42
  • Constantin Gâlcă (53 de ani) a prefațat meciul din etapa #22 din Superliga, contra celor de la Metaloglobus.
  • Tehnicianul din Grant anunță noi transferuri care vor întări echipa în lupta pentru titlu.
  • Rapid - Metaloglobus se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul Rapidului e convins că jucătorii pe care giuleștenii îi vor aduce până la finalul perioadei de mercato își vor pune amprenta asupra jocului echipei.

Gâlcă anunță noi transferuri: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”

„Au venit jucători și vor mai veni. Normal că ne doream dubluri pe unele posturi. Așteptăm în continuare până se va încheia perioada de transferuri.

Cu siguranță ne dorim jucători cu alte calități la mijlocul terenului și o să vină. Poate să fie și decar și optar.

Vor mai veni jucători și vor ajuta foarte mult echipa. Vom arăta altfel, vom aduce jucători cu o tehnică mai bună, putere mai mare, tehnică individuală care poate decide meciuri. Cu ajutorul lor o să avem și noi șansele noastre pentru cupele europene.

Sunt multe lucruri de pus la punct, ne-am fi dorit ca transferurile dorite să vină mai repede, dar nu e totul așa ușor”, a spus Gâlcă la conferința de presă.

Ne dorim ca Iliev (n.r. -Dejan Iliev) să vină azi. Îl așteptăm cât mai repede alături de noi Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Până acum, Rapid a făcut două transferuri:

  • Daniel Paraschiv
  • Robert Sălceanu

Giuleștenii s-au despărțit în această iarnă de:

  • Claudiu Michovschi - cedat definitiv la FC Argeș
  • Luka Gojkovic - împrumutat până la finalul sezonului la UTA
  • Cristi Ignat - împrumutat până la finalul sezonului la Petrolul
  • Rareș Pop - împrumutat până la finalul sezonului la Petrolul
  • Franz Stolz și-a încheiat împrumutul de la Genoa la Rapid.

Costel Gâlcă: „Metaloglobus suferă la capitolul ăsta, ne dorim să profităm”

Despre meciul cu Metaloglobus, de sâmbătă, antrenorul alb-vișiniilor a spus:

„Începem campionatul și ne dorim să facem un meci bun și să luăm cele 3 puncte, pentru că sunt importante. Până la momentul de față, nu suntem cum ne-am dorit, dar ne dorim să avem o exprimare cât mai bună pe teren, să câștigăm acest meci.

Metaloglobus e o echipă care joacă un fotbal destul de bun, a demonstrat de fiecare dată, dar suferă la capitolul defensiv destul de mult. Ne dorim să profităm de asta”.

Rapid se confruntă cu probleme de lot, dar Gâlcă speră ca până la ora meciului să mai recupereze din jucători. Un lucru e cert: „Keita nu e apt de joc”, a spus antrenorul.

Dobre? Deocamdată e cu noi. Am mai spus-o: dacă sunt oferte bune pentru club și jucător, oricine poate să plece. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă, apel la fanii Rapidului

O parte a suporterilor Rapidului a anunțat că va protesta în primele 15 minute ale meciului cu Metaloglobus, refuzând să fie în tribune.

Gâlcă își dorește ca situația să se detensioneze și echipa să aibă sprijinul total al fanilor:

„Pentru noi, suporterii sunt foarte importanți. Ne dorim să fie alături de noi tot timpul, iar noi, cu siguranță, prin prestația noastră, vrem să îi aducem cât mai repede lângă noi.

Ați văzut și d-voastră, fanii noștri se deplasează în număr foarte mare și când jucăm în deplasare”.

