Pancu anunță plecări de la Rapid Antrenorul giuleștenilor explică: „Va trebui să echilibrăm lotul. Nu îi pot face pe toți să joace”

Daniel Pancu a prefațat duelul dintre UTA Arad și Rapid, din etapa a 4-a a Superligii, și a transmis că se așteaptă la un meci extrem de dificil, în ciuda startului modest de sezon al arădenilor. UTA are un singur punct după 3 etape jucate în acest sezon și e pe penultimul loc în clasament.

Meciul UTA - Rapid se joacă vineri, 7 august, de la ora 21:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și la TV pe Prima Sport și Digi Sport.

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Daniel Pancu a vorbit despre adversar, despre mentalitatea pe care încearcă să o construiască la Rapid, despre campania de transferuri și despre situația unor jucători importanți din lot.

Daniel Pancu: „UTA merita mai multe puncte. Mă aștept la un meci foarte complicat”

Tehnicianul Rapidului consideră că formația lui Adrian Mihalcea este mai valoroasă decât arată clasamentul în acest moment și se așteaptă la un adversar foarte motivat.

„Ne așteaptă o nouă deplasare, un meci de tradiție și un teren foarte greu, unde Rapid are însă rezultate bune de mult timp. Va fi o atmosferă frumoasă și vom întâlni o echipă foarte bună, cu jucători de calitate, în special în compartimentul ofensiv.

Chiar dacă UTA nu a adunat numărul de puncte pe care și l-ar fi dorit, eu cred că merita mai mult după jocul prestat. Sunt convins că vor intra pe teren extrem de motivați și va trebui să ne ridicăm la nivelul lor din punct de vedere al atitudinii și al dorinței de victorie.

Și noi venim după un succes foarte important pentru începutul acestui campionat și vrem să continuăm pe aceeași linie”.

Pancu a revenit apoi asupra forței adversarului și a evidențiat schimbările din lotul arădenilor.

„UTA este o echipă foarte periculoasă. Ultimul lor meci de acasă, cu CFR Cluj, a arătat că pot pune mari probleme adversarilor. Nu îl mai au pe Costache, dar au adus alți jucători precum Papeau și Pitu și cred că l-au înlocuit foarte bine. În niciun caz nu mi se pare o echipă în scădere. Mă aștept la un meci foarte complicat”.

Pancu: „Mentalitatea de învingător se construiește în timp”

Antrenorul spune că schimbarea principală pe care încearcă să o producă la Rapid este cea de mentalitate.

„Mentalitatea de învingător se construiește în timp și are foarte multe componente. Este un subiect despre care discut încă din primul meci amical, atât cu patronul, cât și cu conducerea clubului. Cu jucătorii vorbesc despre mentalitate în fiecare zi.

Din punct de vedere valoric, Rapid a avut mereu un lot de primele trei echipe din campionat. Undeva, pe parcurs, s-a pierdut însă ceva, iar acesta este capitolul asupra căruia trebuie să insistăm. Valoare avem și vom avea chiar mai multă.

Ideile le-am prezentat din primele minute ale discuției cu jucătorii, însă încă nu avem lotul complet. În acest început de campionat mă interesează în primul rând organizarea defensivă, să nu mai oferim adversarilor ocazii ușoare, iar peste toate vine atitudinea.

Până acum, jucătorii au înțeles foarte bine mesajul meu. Toată lumea aleargă, se luptă pentru fiecare minge și pentru fiecare metru de teren. În plus, cred că se vede și din exterior că grupul este foarte unit, iar acesta este un aspect la care Rapid a avut de suferit în sezonul trecut”.

Pancu, despre Stojilkovic : „ L-am urmărit în multe meciuri. Sunt convins că este un fotbalist foarte valoros”.

Pancu a confirmat că noul atacant este foarte aproape de semnarea contractului. Ar fi vorba despre Filip Stojilkovic (26 de ani) de la Pisa.

„Da, îl așteptăm. Sper să treacă cu bine vizita medicală. Este un jucător foarte valoros. După aceea va conta cât de repede se va adapta, însă nu cred că va avea probleme. A jucat în Polonia, a marcat destule goluri și evolua în atmosfere asemănătoare cu cea pe care o avem noi aici.

Dacă se adaptează, conducerea va fi foarte mulțumită de investiția făcută. L-am urmărit în multe meciuri, atât în Polonia, cât și în sezonul trecut, și sunt convins că este un fotbalist foarte valoros”.

Antrenorul spune că lotul nu este încă în forma finală.

„Mai avem nevoie de întăriri. De două etape nu avem niciun mijlocaș central de meserie pe banca de rezerve și am fost nevoiți să improvizăm. Cu siguranță va mai veni cel puțin un jucător pentru această zonă”.

Pancu anunță noi plecări de la Rapid: „Trebuie să echilibrăm lotul”

Tehnicianul nu a oferit detalii despre un posibil transfer al lui Alex Dobre, dar a admis că sunt posibile plecări.

„Nu știu nimic. Patronul a spus încă de la prezentarea mea că toți jucătorii sunt transferabili. Mai departe sunt lucruri care nu mă privesc. Eu nu sunt manager, sunt antrenor.

Este posibil să mai plece jucători, chiar dacă nu mi-aș dori, pentru că sunt jucători de calitate. Avem însă foarte multe variante pe posturile de extremă.

Dacă vă uitați la banca de rezerve din meciul cu CFR, am avut jucători precum Petrila, Kamara sau Omar, fotbaliști care ar fi titulari la multe echipe din Superligă. Va trebui să echilibrăm lotul. Nu este vorba că nu îi vreau, dar pur și simplu nu îi pot face pe toți să joace”

Pancu rămâne adeptul rotației

Antrenorul spune că va continua să rotească lotul, însă a avertizat că randamentul rezervelor trebuie să crească.

„Sunt adeptul rotației. Îi ține pe toți conectați și fiecare știe că trebuie să dea maximum la fiecare antrenament și la fiecare meci.

Totuși, în ultimele două partide jucătorii care au intrat de pe bancă nu au adus impactul pe care îl așteptam. La Botoșani adversarul ne-a oferit multe spații pe final, iar cei intrați nu au profitat de ele.

Rămân adeptul rotației, însă dacă nu funcționează voi reduce numărul jucătorilor pe care mă bazez constant”.

Vești despre Manea, Moruțan și implicarea lui Dan Șucu

Pancu a anunțat că fundașul Cristi Manea este aproape să joace din nou:

„Manea a revenit treptat la antrenamente. Se simte bine, mai are mici dureri, iar astăzi a participat la ședința de pregătire într-un rol limitat. Probabil că după pauza competițională vom avea lotul complet”.

Despre Olimpiu Moruțan, antrenorul spune că nu trebuie împovărat cu așteptări suplimentare.

„La Rapid există presiune în fiecare zi. Moruțan este un jucător foarte important pentru noi și pentru fotbalul românesc. A trecut peste o accidentare foarte gravă și are toată încrederea noastră. Sunt convins că va arăta din ce în ce mai bine”.

În final, Pancu a vorbit și despre implicarea patronului Dan Șucu în activitatea clubului.

„Domnul Șucu vine la bază de două-trei ori pe săptămână. Dacă vedeți cum avansează lucrările și cum va arăta totul peste o lună sau două, veți înțelege despre ce vorbesc.

Eu încă am impresia că visez de fiecare dată când ajung la antrenament. Astăzi nu a venit să vorbească cu echipa. A avut ședința săptămânală cu angajații clubului”.

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