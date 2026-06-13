- Simona Halep (34 de ani) a avut parte, sâmbătă, de un moment cu adevărat emoționant în Sala Polivalentă din Cluj, la meciul său de retragere.
Evenimentul a reprezentat momentul principal al celei de-a șaptea ediții a Sports Festival, iar fostul lider WTA se bucură de o retragere în compania a doi mari sportivi.
Simona Halep, meci de retragere contra Elinei Svitolina și a lui Gael Monfils
Meciul special a avut loc contra cuplului Elina Svitolina - Gael Monfils, în timp ce Simona Halep l-a avut alături pe Andrei Pavel.
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„Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți alături de mine într-un astfel de moment. Astăzi vreau să fie despre cariera mea, despre voi, care m-ați susținut și vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment.
Este special, pentru că toată viața mea este despre aceste trofee. Fiecare zi a fost specială, dar la final a fost totul foarte frumos și a meritat.
Vreau să le mulțumesc tuturor și universului pentru ce am primit”, a declarat Simona Halep, înainte de meci potrivit digisport.ro.
VIDEO. Atmosfera din Sala Polivalentă la meciul de retragere ale Simonei Halep
Evenimentul a adunat nume importante din lumea sportului inclusiv în tribune, acolo unde au fost prezenți inclusiv Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase.
Galerie foto (25 imagini)
VIDEO. Startul partidei din Sala Polivalentă din Cluj: