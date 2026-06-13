Simona Halep (34 de ani) a avut parte, sâmbătă, de un moment cu adevărat emoționant în Sala Polivalentă din Cluj, la meciul său de retragere.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Evenimentul a reprezentat momentul principal al celei de-a șaptea ediții a Sports Festival, iar fostul lider WTA se bucură de o retragere în compania a doi mari sportivi.

Simona Halep, meci de retragere contra Elinei Svitolina și a lui Gael Monfils

Meciul special a avut loc contra cuplului Elina Svitolina - Gael Monfils, în timp ce Simona Halep l-a avut alături pe Andrei Pavel.

„Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți alături de mine într-un astfel de moment. Astăzi vreau să fie despre cariera mea, despre voi, care m-ați susținut și vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment.

Este special, pentru că toată viața mea este despre aceste trofee. Fiecare zi a fost specială, dar la final a fost totul foarte frumos și a meritat.

Vreau să le mulțumesc tuturor și universului pentru ce am primit”, a declarat Simona Halep, înainte de meci potrivit digisport.ro.

VIDEO. Atmosfera din Sala Polivalentă la meciul de retragere ale Simonei Halep

Evenimentul a adunat nume importante din lumea sportului inclusiv în tribune, acolo unde au fost prezenți inclusiv Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase.

VIDEO. Startul partidei din Sala Polivalentă din Cluj:

2 titluri de Grand Slam a cucerit Simona Halep în carieră, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport