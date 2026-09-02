Amenzi drastice Rapid și Dinamo, sancționate de Comisia de Disciplină după scandările rasiste +39 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Amenzi drastice Rapid și Dinamo, sancționate de Comisia de Disciplină după scandările rasiste

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 18:21
  • Comisia de Disciplină a FRF a dat amenzi drastice după derby-ul dintre Rapid și Dinamo, scor 0-1, din etapa #5 a Superligii.
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La partida din Giulești, disputată pe 15 august, cele două galerii au avut mai multe scandări rasiste.

În plus, înainte de meci, jandarmii le-au confiscat ultrașilor dinamoviști un banner pe care scria „FERoviarii”.

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FRF a dictat amenzile după Rapid - Dinamo

În urma celor întâmplate, Comisia de Disciplină a FRF le-a amendat pe Rapid și Dinamo cu câte 15.000 de lei.

FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA - Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3.a și c din RD, raportat la art.83.2.d din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul SC Dinamo 1948 va executa sancținea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c din RD, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei”, a transmis forul, conform lpf.ro.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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În plus, Rapid a mai primit o amendă de 7.500 de lei după incidentele din derby-ul cu Petrolul, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-0, în etapa 6.

„În temeiul art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, a mai transmis Comisia de Disciplină.

Nu a scăpat nici Petrolul, care a primit o sancțiune totală de 17.500 de lei.

Dinamo a mai primit o amendă de 5.000 de lei și după meciul cu Corvinul, scor 1-1, din etapa 7.

„În temeiul art. 82.alin.2 și alin.3 lit. d) si e), coroborat cu art. 83.2.e din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei”.

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