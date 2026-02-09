Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă pot juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus
Superliga

Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă pot juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 13:22
  • Rapid - Dinamo e programat să se dispute duminică, 22 februarie. Giuleștenii vor să dispute jocul pe Arena Națională, însă pe 21 februarie acolo se joacă FCSB - Metaloglobus.
  • Primăria are specificat în contractul cu cel care îngrijește gazonul că dacă se dispută două meciuri în două zile consecutive, atunci se pierde garanția pentru suprafața de joc.
  • Ce spune Victor Angelescu și ce se va întâmpla cu reciprocitatea privind galeria lui Dinamo, în rândurile de mai jos.

Ultimul derby bucureștean din sezonul regulat va avea loc în antepenultima etapă.

LPF și deținătorul de drepturi au făcut deja programarea meciurilor pentru runda 28, iar Rapid - Dinamo a fost stabilit duminică, pe 22 februarie, de la ora 20:00.

„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională
Citește și
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională
Citește mai mult
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională

Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă?

Conform anunțului făcut, Rapid vrea să organizeze acest derby pe Arena Națională, anticipând că va avea o asistență de aproape 3 ori mai mare decât pe Giulești.

În acest moment însă a apărut un blocaj privind posibilitatea disputării meciului pe cel mai mare stadion al țării.

Motivul? Cu o zi înainte de meci se va disputa o altă partidă de fotbal pe Arenă. FCSB - Metaloglobus va avea loc sâmbătă, de la 20:30.

Primăria are specificat în contractul cu cel care îngrijește gazonul că dacă se dispută două meciuri în două zile consecutive, atunci se pierde garanția pentru suprafața de joc.

Fix din acest motiv, Dinamo a fost nevoită să joace meciul cu Petrolul pe stadionul Arcul de Triumf.

Ce soluții caută Rapid

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a comentat pentru GOLAZO.ro pe marginea acestui subiect.

„Într-adevăr, există acest semn de întrebare, fiindcă sunt programate două meciuri în două zile consecutive. Dar există soluții. Prima este că așteptăm din partea celor care administrează Arena un răspuns dacă sunt de acord să jucăm așa cum e acum programarea, adică FCSB să fie sâmbătă și noi duminică. S-a mai întâmplat să se joace două meciuri în 24 de ore.

Dacă nu vor fi de acord, atunci o să facem un apel către deținătorul de drepturi și LPF, pentru a schimba programarea jocurilor. Fie să o pună pe FCSB vineri, fie pe noi cu Dinamo să ne pună luni seara”, a spus Angelescu.

Președintele Rapidului a explicat și ce se va întâmpla dacă Rapid - Dinamo chiar nu se va putea juca pe Arena Națională, din perspectiva reciprocității cu galeria giuleșteană.

La meciul din tur, Rapid a primit întreaga peluză și așa ar trebui să se întâmple și acum cu ultrașii roș-albilor.

„În această situație, reciprocitatea se va muta pentru meciul din play-off, pe care îl vom disputa pe Arenă și dacă nici acel joc nu-l vom putea organiza acolo, deși noi ne dorim să jucăm pe Arenă, atunci reciprocitatea se va amâna pentru primul Rapid - Dinamo din sezonul viitor”, a adăugat președintele Rapidului.

Dinamo - Rapid deține recordul acestui campionat

Miza stadionului pentru derby-ul Rapid - Dinamo e foarte mare, un argument în plus fiind și faptul că meciul din acest sezon care a produs cea mai mare asistență în tribune a fost cel dintre cele două formații.

S-a jucat în etapa a 13-a, pe Arena Națională, cu Dinamo gazdă și au fost prezenți aproape 35.000 de spectatori.

Top 5 meciuri din acest campionat cu cei mai mulți spectatori

  1. Dinamo - Rapid 0-2 34.700
  2. FCSB - Rapid 2-2 30.903
  3. FCSB - Dinamo 0-0 28.510
  4. Rapid - FCSB 2-2 26.871
  5. Craiova - CFR 1-1 23.350

Citește și

„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje”
Diverse
12:19
„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje”
Citește mai mult
„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje”
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”
Alte sporturi
09:40
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”
Citește mai mult
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
dinamo bucuresti rapid arena nationala fcsb stadion giulesti
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share