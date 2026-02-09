Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă pot juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus

Rapid - Dinamo e programat să se dispute duminică, 22 februarie. Giuleștenii vor să dispute jocul pe Arena Națională, însă pe 21 februarie acolo se joacă FCSB - Metaloglobus.

Primăria are specificat în contractul cu cel care îngrijește gazonul că dacă se dispută două meciuri în două zile consecutive, atunci se pierde garanția pentru suprafața de joc.

Ce spune Victor Angelescu și ce se va întâmpla cu reciprocitatea privind galeria lui Dinamo, în rândurile de mai jos.

Ultimul derby bucureștean din sezonul regulat va avea loc în antepenultima etapă.

LPF și deținătorul de drepturi au făcut deja programarea meciurilor pentru runda 28, iar Rapid - Dinamo a fost stabilit duminică, pe 22 februarie, de la ora 20:00.

Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă?

Conform anunțului făcut, Rapid vrea să organizeze acest derby pe Arena Națională, anticipând că va avea o asistență de aproape 3 ori mai mare decât pe Giulești.

În acest moment însă a apărut un blocaj privind posibilitatea disputării meciului pe cel mai mare stadion al țării.

Motivul? Cu o zi înainte de meci se va disputa o altă partidă de fotbal pe Arenă. FCSB - Metaloglobus va avea loc sâmbătă, de la 20:30.

Primăria are specificat în contractul cu cel care îngrijește gazonul că dacă se dispută două meciuri în două zile consecutive, atunci se pierde garanția pentru suprafața de joc.

Fix din acest motiv, Dinamo a fost nevoită să joace meciul cu Petrolul pe stadionul Arcul de Triumf.

Ce soluții caută Rapid

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a comentat pentru GOLAZO.ro pe marginea acestui subiect.

„Într-adevăr, există acest semn de întrebare, fiindcă sunt programate două meciuri în două zile consecutive. Dar există soluții. Prima este că așteptăm din partea celor care administrează Arena un răspuns dacă sunt de acord să jucăm așa cum e acum programarea, adică FCSB să fie sâmbătă și noi duminică. S-a mai întâmplat să se joace două meciuri în 24 de ore.

Dacă nu vor fi de acord, atunci o să facem un apel către deținătorul de drepturi și LPF, pentru a schimba programarea jocurilor. Fie să o pună pe FCSB vineri, fie pe noi cu Dinamo să ne pună luni seara”, a spus Angelescu.

Președintele Rapidului a explicat și ce se va întâmpla dacă Rapid - Dinamo chiar nu se va putea juca pe Arena Națională, din perspectiva reciprocității cu galeria giuleșteană.

La meciul din tur, Rapid a primit întreaga peluză și așa ar trebui să se întâmple și acum cu ultrașii roș-albilor.

„În această situație, reciprocitatea se va muta pentru meciul din play-off, pe care îl vom disputa pe Arenă și dacă nici acel joc nu-l vom putea organiza acolo, deși noi ne dorim să jucăm pe Arenă, atunci reciprocitatea se va amâna pentru primul Rapid - Dinamo din sezonul viitor”, a adăugat președintele Rapidului.

Dinamo - Rapid deține recordul acestui campionat

Miza stadionului pentru derby-ul Rapid - Dinamo e foarte mare, un argument în plus fiind și faptul că meciul din acest sezon care a produs cea mai mare asistență în tribune a fost cel dintre cele două formații.

S-a jucat în etapa a 13-a, pe Arena Națională, cu Dinamo gazdă și au fost prezenți aproape 35.000 de spectatori.

Top 5 meciuri din acest campionat cu cei mai mulți spectatori

Dinamo - Rapid 0-2 34.700 FCSB - Rapid 2-2 30.903 FCSB - Dinamo 0-0 28.510 Rapid - FCSB 2-2 26.871 Craiova - CFR 1-1 23.350

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport