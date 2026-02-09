„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje” +6 foto
Lucian Bode. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Facebook
Diverse

„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 12:19
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 12:23
  • Lucian Bode (51 de ani, fostul ministru de Interne, a explicat care au fost principalele blocaje și cine a sprijinit construcția noului stadion Dinamo.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.

„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze”
Citește și
„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze”
Citește mai mult
„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze”

Lucian Bode, despre construcția noului stadion Dinamo: „Au apărut câteva blocaje”

Lucian Bode a explicat, inițial, că proiectul a întâmpinat o serie de obstacole care au amânat realizarea lui.

„Au apărut câteva blocaje în ceea ce privește magistrala de apă, care trebuia să fie relocată. Canalul termic, care de asemenea trebuia să fie relocat, implică proiectare, avize, aprobări și execuție.

De asemenea, a fost necesară clarificarea situației heliportului, pentru că este nevoie de un heliport SMURD pentru Spitalul Floreasca.

Problema amplasării stadionului pe locul velodromului s-a încheiat odată cu stabilirea temei de proiectare pe actualul amplasament. Acestea au fost blocajele!”, a spus Bode, conform fanatik.ro.

După aproximativ trei săptămâni de la startul demolărilor, care au continuat fără întrerupere chiar și în condiții de ger și zăpadă, cea mai mare parte a vechii arene din Ștefan cel Mare a fost pusă la pământ, inclusiv „Peluza Cătălin Hîldan”.

Galerie foto (6 imagini)

Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet
+6 Foto
labels.photo-gallery

Lucian Bode a subliniat că, deși procesul a fost anevoios, toate părțile implicate au cooperat eficient pentru a depăși blocajele și a transforma visul dinamoviștilor în realitate:

„Dacă pornim de jos în sus, Clubul Sportiv Dinamo a avut doi oameni, sau mai mulți oameni, dar doi care au fost zi de zi conectați la acest obiectiv. Chestorul Ionuț Popa, comandantul clubului Dinamo, și Ionuț Lupescu. Sunt doi oameni pe care cine îi dădea afară pe ușă, intrau pe geam. Pentru stadionul Dinamo.

Evident că în Ministerul de Interne au fost mulți oameni care au sprijinit acest proiect în frunte cu unul dintre cei mai înfocați dinamoviști, care astăzi s-a pensionat, domnul Giani Nica, dar fără ministrul Afacerilor Interne, fără voința domnului Cătălin Predoiu și implicarea domniei sale, acest lucru nu se putea întâmpla, proiectul nu putea să meargă mai departe.

De asemenea, Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care a fost și în 2022 și este un caz fericit și acum, doamna director al Companiei Naționale de Investiții, doamna Pătrășcoiu. Și atunci și acum au fost de asemenea oameni care au sprijinit enorm de mult acest proiect.

Și nu în cele din urmă, pentru că ultima decizie o ia primul ministru. Din 2020… că a fost vorba de 2021, că a fost vorba de primul ministru Florin Cîțu, că a fost vorba de Nicolae Ciucă, că a fost vorba de Marcel Ciolacu și în final decizia a luat-o guvernul Bolojan. Niciun prim-ministru la acest nivel nu s-a opus și dimpotrivă, a sprijinit acest proiect”, a mai spus fostul ministru de Interne

A fost o coagulare și n-am simțit nici în mandatul meu și nici după ce am plecat de la minister pe 2023 că există un blocaj și există în anumită zonă o reticență! Lucian Bode

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (24 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+24 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”
Alte sporturi
09:40
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”
Citește mai mult
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bad Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
dinamo bucuresti STADION liga 1 lucian bode
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share