„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje”

Lucian Bode (51 de ani, fostul ministru de Interne, a explicat care au fost principalele blocaje și cine a sprijinit construcția noului stadion Dinamo.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.

Lucian Bode, despre construcția noului stadion Dinamo: „Au apărut câteva blocaje”

Lucian Bode a explicat, inițial, că proiectul a întâmpinat o serie de obstacole care au amânat realizarea lui.

„Au apărut câteva blocaje în ceea ce privește magistrala de apă, care trebuia să fie relocată. Canalul termic, care de asemenea trebuia să fie relocat, implică proiectare, avize, aprobări și execuție.

De asemenea, a fost necesară clarificarea situației heliportului, pentru că este nevoie de un heliport SMURD pentru Spitalul Floreasca.

Problema amplasării stadionului pe locul velodromului s-a încheiat odată cu stabilirea temei de proiectare pe actualul amplasament. Acestea au fost blocajele!”, a spus Bode, conform fanatik.ro.

După aproximativ trei săptămâni de la startul demolărilor, care au continuat fără întrerupere chiar și în condiții de ger și zăpadă, cea mai mare parte a vechii arene din Ștefan cel Mare a fost pusă la pământ, inclusiv „Peluza Cătălin Hîldan”.

Lucian Bode a subliniat că, deși procesul a fost anevoios, toate părțile implicate au cooperat eficient pentru a depăși blocajele și a transforma visul dinamoviștilor în realitate:

„Dacă pornim de jos în sus, Clubul Sportiv Dinamo a avut doi oameni, sau mai mulți oameni, dar doi care au fost zi de zi conectați la acest obiectiv. Chestorul Ionuț Popa, comandantul clubului Dinamo, și Ionuț Lupescu. Sunt doi oameni pe care cine îi dădea afară pe ușă, intrau pe geam. Pentru stadionul Dinamo.

Evident că în Ministerul de Interne au fost mulți oameni care au sprijinit acest proiect în frunte cu unul dintre cei mai înfocați dinamoviști, care astăzi s-a pensionat, domnul Giani Nica, dar fără ministrul Afacerilor Interne, fără voința domnului Cătălin Predoiu și implicarea domniei sale, acest lucru nu se putea întâmpla, proiectul nu putea să meargă mai departe.

De asemenea, Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care a fost și în 2022 și este un caz fericit și acum, doamna director al Companiei Naționale de Investiții, doamna Pătrășcoiu. Și atunci și acum au fost de asemenea oameni care au sprijinit enorm de mult acest proiect.

Și nu în cele din urmă, pentru că ultima decizie o ia primul ministru. Din 2020… că a fost vorba de 2021, că a fost vorba de primul ministru Florin Cîțu, că a fost vorba de Nicolae Ciucă, că a fost vorba de Marcel Ciolacu și în final decizia a luat-o guvernul Bolojan. Niciun prim-ministru la acest nivel nu s-a opus și dimpotrivă, a sprijinit acest proiect”, a mai spus fostul ministru de Interne

A fost o coagulare și n-am simțit nici în mandatul meu și nici după ce am plecat de la minister pe 2023 că există un blocaj și există în anumită zonă o reticență! Lucian Bode

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

