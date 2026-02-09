„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia" Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională

Publicat: 09.02.2026, ora 11:06
Actualizat: 09.02.2026, ora 12:32
  • Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate, însă gândul îi zboară tot la echipa națională, după cum explică Ciprian Marica (40 de ani)
  • Fostul internațional dezvăluie discuția avută cu selecționerul.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Mircea Lucescu a ajuns, din nou, la spital, în urmă cu o săptămână și a fost nevoit să rămână internat la Spitalul Universitar din București toată săptămâna.

Lucescu are în plan să plece în Belgia și Italia, pentru o a doua părere despre boala cu care se confruntă.

„Mircea Lucescu mi-a spus: «Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia»”

Ciprian Marica spune că a discutat cu selecționerul și acesta l-a asigurat că se simte bine:

„Am vorbit cu nea Mircea. Mi-a spus: «Nu am nimic, sunt foarte bine, stați liniștiți, mă duc la control că am o vârstă, dar nu am nicio problemă și voi fi pe bancă la meciul cu Turcia»”, a povestit oficialul de la Farul, conform sport.ro.

Șir lung de probleme pentru Il Luce

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat.

Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

Lucescu are programată o vizită la o clinică din Belgia, pe 17 februarie, unde va primi o a doua părere despre natura bolii pe care o are, una extrem de serioasă. Selecționerul și-ar mai fi programat un consult și în Italia.

