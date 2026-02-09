Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate, însă gândul îi zboară tot la echipa națională, după cum explică Ciprian Marica (40 de ani)

Fostul internațional dezvăluie discuția avută cu selecționerul.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Mircea Lucescu a ajuns, din nou, la spital, în urmă cu o săptămână și a fost nevoit să rămână internat la Spitalul Universitar din București toată săptămâna.

Lucescu are în plan să plece în Belgia și Italia, pentru o a doua părere despre boala cu care se confruntă.

Citește și FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029 Citește mai mult FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029

„Mircea Lucescu mi-a spus: «Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia»”

Ciprian Marica spune că a discutat cu selecționerul și acesta l-a asigurat că se simte bine:

„Am vorbit cu nea Mircea. Mi-a spus: «Nu am nimic, sunt foarte bine, stați liniștiți, mă duc la control că am o vârstă, dar nu am nicio problemă și voi fi pe bancă la meciul cu Turcia»”, a povestit oficialul de la Farul, conform sport.ro.

Șir lung de probleme pentru Il Luce

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat.

Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

Lucescu are programată o vizită la o clinică din Belgia, pe 17 februarie, unde va primi o a doua părere despre natura bolii pe care o are, una extrem de serioasă. Selecționerul și-ar mai fi programat un consult și în Italia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport