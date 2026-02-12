S-au pus în vânzare biletele pentru Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru tichetele la derby-ul din etapa a 28-a din Superliga

Clubul Rapid a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo, din etapa cu numărul 28.

Rapid - Dinamo se joacă pe 21 februarie, de la 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.

Astăzi au fost puse la vânzare biletele pentru partida din etapa a 28-a a Ligii 1.

Clubul din Grant a anunțat că „abonații din sezonul regular 2025/26 au acces exclusiv în primele 24 de ore pentru relocare și achiziție de bilete”.

Bilete la Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru derby

„De vineri, 13 februarie, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 14 februarie, ora 14:00 vor avea acces doar abonații din sezonul regular 2025/2026 (pentru relocare și achiziție de bilete) și posesorii cardului de rapidist, pentru achiziția de bilete.

Din 15 februarie, începând cu ora 14:00, toți rapidiștii își pot lua bilete la meciul de pe Arena Națională”.

Fanii pot accesa entertix.ro pentru a-și achiziționa bilet la derby.

Cât costă biletele la Rapid - Dinamo

Peluza Nord Inel 1 30 Peluza Nord Inel 2 25 Peluza Nord Inel 3 20 Tribuna a II-a Inel 1 55 Tribuna a II-a Inel 2 45 Tribuna a II-a Inel 3 40 Tribuna 2 – Inel 1 (Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii 55 Tribuna I (inel 2) 65 Tribuna I (inel 3) 50 Tribuna 0 (128 și 144) 90 Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140) 250 Zona VIP 2 (130, 142) 200 Zona VIP 3 (127, 129, 131, 141, 143, 145) 150 Zona VIP Experience (134, 136, 138) 450 Loji detalii pe [email protected]

Există o reciprocitate între cluburile Rapid și Dinamo, ale căror galerii primesc integral peluza oaspete la meciul organizat de rivală.

Dinamo - Rapid deține recordul acestui campionat

Miza stadionului pentru derby-ul Rapid - Dinamo e foarte mare, un argument în plus fiind și faptul că meciul din acest sezon care a produs cea mai mare asistență în tribune a fost cel dintre cele două formații.

S-a jucat în etapa a 13-a, pe Arena Națională, cu Dinamo gazdă și au fost prezenți aproape 35.000 de spectatori.

Top 5 meciuri din acest campionat cu cei mai mulți spectatori

Dinamo - Rapid 0-2 34.700 FCSB - Rapid 2-2 30.903 FCSB - Dinamo 0-0 28.510 Rapid - FCSB 2-2 26.871 Craiova - CFR 1-1 23.350

