S-au pus în vânzare biletele pentru Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru tichetele la derby-ul din etapa a 28-a din Superliga

- Clubul Rapid a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo, din etapa cu numărul 28.
- Rapid - Dinamo se joacă pe 21 februarie, de la 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.
Astăzi au fost puse la vânzare biletele pentru partida din etapa a 28-a a Ligii 1.
Clubul din Grant a anunțat că „abonații din sezonul regular 2025/26 au acces exclusiv în primele 24 de ore pentru relocare și achiziție de bilete”.
Bilete la Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru derby
„De vineri, 13 februarie, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 14 februarie, ora 14:00 vor avea acces doar abonații din sezonul regular 2025/2026 (pentru relocare și achiziție de bilete) și posesorii cardului de rapidist, pentru achiziția de bilete.
Din 15 februarie, începând cu ora 14:00, toți rapidiștii își pot lua bilete la meciul de pe Arena Națională”.
Fanii pot accesa entertix.ro pentru a-și achiziționa bilet la derby.
Cât costă biletele la Rapid - Dinamo
|Peluza Nord Inel 1
|30
|Peluza Nord Inel 2
|25
|Peluza Nord Inel 3
|20
|Tribuna a II-a Inel 1
|55
|Tribuna a II-a Inel 2
|45
|Tribuna a II-a Inel 3
|40
|Tribuna 2 – Inel 1 (Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii
|55
|Tribuna I (inel 2)
|65
|Tribuna I (inel 3)
|50
|Tribuna 0 (128 și 144)
|90
|Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140)
|250
|Zona VIP 2 (130, 142)
|200
|Zona VIP 3 (127, 129, 131, 141, 143, 145)
|150
|Zona VIP Experience (134, 136, 138)
|450
|Loji
|detalii pe [email protected]
Există o reciprocitate între cluburile Rapid și Dinamo, ale căror galerii primesc integral peluza oaspete la meciul organizat de rivală.
Dinamo - Rapid deține recordul acestui campionat
Miza stadionului pentru derby-ul Rapid - Dinamo e foarte mare, un argument în plus fiind și faptul că meciul din acest sezon care a produs cea mai mare asistență în tribune a fost cel dintre cele două formații.
S-a jucat în etapa a 13-a, pe Arena Națională, cu Dinamo gazdă și au fost prezenți aproape 35.000 de spectatori.
Top 5 meciuri din acest campionat cu cei mai mulți spectatori
- Dinamo - Rapid 0-2 34.700
- FCSB - Rapid 2-2 30.903
- FCSB - Dinamo 0-0 28.510
- Rapid - FCSB 2-2 26.871
- Craiova - CFR 1-1 23.350