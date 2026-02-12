Dinamo, reclamată la CNCD „Scandarea repetată nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive”

DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Fundația Roma for Democracy a emis un comunicat în care a transmis că va depune o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva clubului din „Ștefan cel Mare”.

Reacția vine ca urmare a incidentelor de la finalul meciului de pe Arena Națională.

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Ștefan Baiaram două etape, motivul fiind incidentele în care a fost implicat imediat după terminarea meciului cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1.

La ieșirea de pe teren, cel mai bun fotbalist al Craiovei din acest sezon a fost scuipat de un fan. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat înapoi pe acel suporter.

Dinamo va fi reclamată la CNCD: „Vom face plângere”

Pe lângă incidentele de la finalul partidei, pe parcursul meciului de pe Arena Națională, Baiaram a fost și victima scandărilor rasiste.

„Țiganul, Țiganul” ar fi scandat circa 100 de persoane aflate la tribuna a doua.

Nici Istvan Kovacs, dar nici observatorul meciului nu au specificat cine a fost ținta scandărilor rasiste ale fanilor lui Dinamo, dar cel mai probabil e vorba despre Ștefan Baiaram, care și la final a avut un conflict cu suporterii de la tribuna 1, cu unul dintre ei s-a și scuipat.

În urma celor întâmplate, Fundația Roma for Democracy, organizație care își propune consolidarea și creșterea vocii și puterii politice a romilor din Europa, a emis un comunicat în care a anunțat că va depune o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva lui Dinamo.

„Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv

Fundația Roma for Democracy își exprimă îngrijorarea față de manifestările cu caracter etnic semnalate în cadrul meciului Dinamo – Universitatea Craiova.

Scandarea repetată a unei etichete istorice utilizate în mod stigmatizant nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive.

România este un stat constituțional care interzice discriminarea și protejează demnitatea fiecărui cetățean. În acest cadru, aplicarea consecventă a regulamentelor antidiscriminare în competițiile sportive este o obligație instituțională, nu o opțiune.

Prin urmare solicităm FRF și LPF următoarele:

Intervenție promptă și amendarea/pedepsirea clubului Dinamo de așa natură încât să nu mai existe și alte situații similare

aplicarea uniformă a normelor existente;

adoptarea unui protocol clar de intervenție în cazuri de manifestări discriminatorii;

dezvoltarea unor programe reale de prevenție și educație civică în mediul sportiv.

Sportul trebuie să rămână un spațiu al competiției și solidarității, nu un cadru de legitimare a stigmatizării etnice.

Menționăm de asemenea faptul că vom înainta plângere către CNCD, împotriva clubului Dinamo.

Demnitatea nu este negociabilă. Respectarea legii trebuie să fie consecventă” se arată în comunicatul emis pe pagina de Facebook a celor de la Roma for Democracy Romania.

Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!”

După meci, atacantul oltenilor a spus că știe că nu trebuia să reacționeze, dar nu regretă gestul pe care l-a făcut.

„Am fost foarte înjurat de cei de la Tribuna 2. Aceștia sunt fanii dinamoviști... M-au jignit! Sunt român, joc pentru naționala României, nu înțeleg de ce atâta răutate. Când m-am dus spre tunel am reacționat.

Un suporter m-a scuipat, nu știu ce căuta în zona aia. Se vede pe imagini că am fost scuipat. Nu trebuia să reacționez, dar nu regret”, a spus Ștefan Baiaram.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport