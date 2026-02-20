Rapid - Dinamo. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo și Rapid ocupă locurile 2, respectiv 3. „Câinii” au 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

De cealaltă parte, giuleștenii au 49 de puncte și sunt foarte aproape să obțină calificarea în play-off.

Rapid - Dinamo. Costel Gâlcă: „Trebuie să arătăm atitudine”

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, de pe Arena Națională.

„E un meci important pentru noi, mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Dacă nu greșesc, n-am câștigat acasă de la meciul cu Metaloglobus (n.r. - scor 1-0, de pe 17 ianuarie).

Trebuie să arătăm atitudine, să recuperăm acel echilibru defensiv pe care l-am avut până înainte de meciul cu Farul (n.r. - scor 1-3, de pe 15 februarie). Pentru că, adevărul că la Constanța am făcut un meci foarte slab din acest punct de vedere.

Pentru noi e important să ne atingem obiectivul nostru și după aceea să avem alte obiective. Trebuie să fie o motivație în plus pentru toți. Începând de la mine până la jucători.

Dinamo e o echipă foarte bună, a demonstrat-o și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, chiar peste, pentru că am făcut-o și în tur și o putem face și acum”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete derby-ul etapei, care se va disputa pe Arena Națională.

Costel Gâlcă: „Depinde și de ei”

Întrebat dacă ar fi momentul ca Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, jucători transferați în această iarnă, să înceapă să aibă evoluții tot mai bune, Gâlcă a precizat:

„Noi ne dorim, chiar echipa, să se vadă în primul rând. Și după aceea, fiecare jucător pe poziția lui. Dar e important ca echipa să arate bine.

E important pentru noi să-i aducem la o formă cât mai bună și cât mai repede. Dar depinde și de ei”, a spus Costel Gâlcă.

Antrenorul Rapidului a explicat și ce jucători ai lui Dinamo ar putea crea probleme în derby.

„E un jucător important (n.r. - Cîrjan). E căpitanul lor, cu calități individuale foarte, foarte bune. Dar sunt și alți jucători importanti în echipa lui Dinamo, cum e Gnahore, care își pune împreună asupra jocului”.

Ne pare rău că nu am putut, prin rezultatele mele, să umplem stadionul. Pentru că aveam nevoie de așa ceva. Încă mai e timp. Dar sperăm să fie un număr foarte mare de spectatori Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă a mai fost întrebat ce îi lipsește Rapidului pentru a câștiga derby-ul cu Dinamo, tehnicianul a precizat:

„Mai sunt lucruri, dar e important pentru noi, v-am spus, atitudinea noastră ca echipă pentru că dacă am făcut 49 de puncte până acum, am făcut-o prin atitudine și mă refer în special la echilibrul acesta defensiv care l-am demonstrat în fiecare meci”.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 27 45 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 27 42 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

