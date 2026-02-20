„Să arătăm atitudine”  Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv”
Costel Gâlcă
Superliga

„Să arătăm atitudine” Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 13:16
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 13:20
  • Rapid - Dinamo. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo și Rapid ocupă locurile 2, respectiv 3. „Câinii” au 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

De cealaltă parte, giuleștenii au 49 de puncte și sunt foarte aproape să obțină calificarea în play-off.

Rapid - Dinamo. Costel Gâlcă: „Trebuie să arătăm atitudine”

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, de pe Arena Națională.

„E un meci important pentru noi, mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Dacă nu greșesc, n-am câștigat acasă de la meciul cu Metaloglobus (n.r. - scor 1-0, de pe 17 ianuarie).

Trebuie să arătăm atitudine, să recuperăm acel echilibru defensiv pe care l-am avut până înainte de meciul cu Farul (n.r. - scor 1-3, de pe 15 februarie). Pentru că, adevărul că la Constanța am făcut un meci foarte slab din acest punct de vedere.

Pentru noi e important să ne atingem obiectivul nostru și după aceea să avem alte obiective. Trebuie să fie o motivație în plus pentru toți. Începând de la mine până la jucători.

Dinamo e o echipă foarte bună, a demonstrat-o și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, chiar peste, pentru că am făcut-o și în tur și o putem face și acum”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete derby-ul etapei, care se va disputa pe Arena Națională.

Costel Gâlcă: „Depinde și de ei”

Întrebat dacă ar fi momentul ca Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, jucători transferați în această iarnă, să înceapă să aibă evoluții tot mai bune, Gâlcă a precizat:

„Noi ne dorim, chiar echipa, să se vadă în primul rând. Și după aceea, fiecare jucător pe poziția lui. Dar e important ca echipa să arate bine.

E important pentru noi să-i aducem la o formă cât mai bună și cât mai repede. Dar depinde și de ei”, a spus Costel Gâlcă.

Antrenorul Rapidului a explicat și ce jucători ai lui Dinamo ar putea crea probleme în derby.

„E un jucător important (n.r. - Cîrjan). E căpitanul lor, cu calități individuale foarte, foarte bune. Dar sunt și alți jucători importanti în echipa lui Dinamo, cum e Gnahore, care își pune împreună asupra jocului”.

Ne pare rău că nu am putut, prin rezultatele mele, să umplem stadionul. Pentru că aveam nevoie de așa ceva. Încă mai e timp. Dar sperăm să fie un număr foarte mare de spectatori Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă a mai fost întrebat ce îi lipsește Rapidului pentru a câștiga derby-ul cu Dinamo, tehnicianul a precizat:

„Mai sunt lucruri, dar e important pentru noi, v-am spus, atitudinea noastră ca echipă pentru că dacă am făcut 49 de puncte până acum, am făcut-o prin atitudine și mă refer în special la echilibrul acesta defensiv care l-am demonstrat în fiecare meci”.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2745
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2742
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

