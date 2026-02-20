„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”

Eric de Oliveira (40 de ani) a povestit un episod amuzant, la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Așa cum se întâmplă cu mulți străini care vin prima dată în România, și Eric auzise de poveștile cu Dracula.

Eric de Oliveira a ajuns în România în 2007, când a semnat cu Gaz Metan Mediaș.

Își amintește amuzat că, influențat de poveștile de film cu Dracula în prim-plan, a tras o sperietură de pomină într-o seară, când se întorcea din oraș.

Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Am crezut că vine Dracula!

„Am auzit istoria lui Dracula. Am crezut că e o poveste de film. Dar noi, brazilienii, eram speriați de vampiri, credeam că există, bă!

Și, ajuns la Mediaș, aflu că eu sunt în Transilvania… Zic «Băi Doamne!». Am ieșit, la un moment dat, la o discotecă.

Pe la 1-2, știind că a doua zi am antrenament, am plecat pe jos, în plimbare, spre hotel. Și era vară. Dar era noapte, lună plină … Și exact ca în film, pe luna plină erau două… cum se zice? Nori! Erau nori ca în filmul de groază, băi, așa, pe lângă lună. Bă, dar frumos afară.

Mergeam așa prin centrul vechi, bă, și aveam impresia… am simțit că mă urmărește cineva, știi? Și mi-a intrat asta în cap! Nu era nimeni … Și dintr-odată vine un liliac așa, vrrr!, pe lângă mine. A zburat așa, pe lângă mine, vrrrrr! Am făcut cel mai mare sprint din viața mea, cred! Deci am ajuns în 30 de secunde la vreo 1.000 de metri.

M-am dus în pat direct, mi-am pus perna în cap și așa am dormit toată noaptea. Am crezut că vine Dracula! Bă, a trecut un liliac pe lângă mine! Doamne, ferește!”

