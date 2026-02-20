„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele”
Luis Figo/ Foto: IMAGO
„El a jucat cu mine, nu eu cu el" Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele"

  • Luis Figo (53 de ani) a rememorat primele sale amintiri alături de Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei și al lui Al-Nassr.

Fostul căpitan al naționalei Portugaliei a vorbit despre debutul lui Ronaldo la națională.

Luis Figo: „El a jucat cu mine, nu eu cu el”

Figo spune că ea evident de prima dată când l-a văzut pe teren că Ronaldo e un talent excepțional:

„El a jucat cu mine, nu eu cu el (râde). Se putea vedea că era un talent incredibil.

Cu calitățile pe care le avea pe atunci, la 18 ani, a intrat în echipa națională, cred, și puteam vedea asta pentru că avea tehnică, era foarte rapid, putea să joace cu ambele picioare și putea să sară foarte sus. Era incredibil pe atunci și continuă să fie”, a declarat Figo, citat de abola.pt.

20 august 2003
este data la care Cristiano Ronaldo a debutat pentru naționala Portugaliei într-un meci amical câștigat de lusitani, scor 1-0 cu Kazakhstan

Luis Figo: „Am cea mai mare admirație pentru el”

Figo a ținut să sublinieze faptul că nu are nicio rivalitate cu Cristiano.

„Îl admir enorm, pentru că îl consider un exemplu. Este cineva care duce numele Portugaliei peste tot.

Exemplul, recordurile, dorința lui de a fi mereu mai bun, de a câștiga și de a fi competitiv. Nu pot spune decât lucruri bune despre istoria sa în fotbal”, a adăugat Figo.

Luis Figo și Cristiano Ronaldo în timpul unui antrenament al Portugaliei din anul 2006/ Foto: IMAGO
Luis Figo și Cristiano Ronaldo în timpul unui antrenament al Portugaliei din anul 2006/ Foto: IMAGO

Luis Figo: „Nu pot face comparații”

Întrebat despre rivalitatea lui Cristiano Ronaldo cu Lionel Messi (38 de ani), Figo a refuzat să facă o comparație între cei doi.

„Nu-mi place să fac comparații, pentru că cineva va trebui să piardă, nu? Nu-l pot compara pe Maradona cu Messi și nici pe Eusebio cu Cristiano Ronaldo , pentru că sunt jucători diferiți, cu calități diferite și care au jucat în momente diferite.

E ca și cum ai compara caviarul cu trufele. Amândoi sunt grozavi!”, a concluzionat Figo pentru sursa citată.

Luis Figo și Cristiano Ronaldo au fost coechipieri la națională atât la Euro 2004, turneul organizat chiar în Portugalia, cât și la Cupa Mondială din anul 2006, competiție desfășurată în Germania.

Imediat după turneul final care a avut loc în urmă cu două decenii, Figo și-a anunțat retragerea de la națională, ceea ce i-a permis lui Ronaldo să preia legendarul tricou cu numărul 7.

127
de selecții și 32 de goluri are Luis Figo în tricoul Portugaliei

