Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta"
Andrei Borza și Siyabonga Ngezana/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta"

Alexandru Smeu
Publicat: 18.08.2025, ora 09:51
Actualizat: 18.08.2025, ora 09:52
  • RAPID - FCSB 2-2. Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a explicat faza golului egalizator.

Condusă cu 0-2, după golurile marcate de Mihai Lixandru ('7) și Daniel Bîrligea ('61), Rapid a reușit să obțină un rezultat de egalitate, grație unei „duble” semnate de Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2.

La golul egalizator, Borza i-a „furat” mingea lui Ngezana, și a centrat în fața porții, de unde Târnovanu a respins direct la atacantul bosniac, care a marcat.

RAPID - FCSB 2-2. Andrei Borza: „Ngezana nu prea joacă lung

La finalul partidei, fundașul lateral al Rapidului a dezvăluit că l-a analizat pe Ngezana.

„Urmăresc meciurile celor de la FCSB şi Ngezana nu prea joacă lung, nu-i place asta, îi place să facă fake shot (n.r. - să mimeze degajarea).

Mă aşteptam la asta, am aşteptat până în ultima clipă să văd ce face, apoi am avut duel 1 la 1, am luat mingea şi am centrat. Nu am vrut să cad, am vrut să continui faza şi mă bucur că a marcat Elvir acolo”, a explicat Andrei Borza, citat de orangesport.ro

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg

Andrei Borza: „Nu au oprit ei motoarele, ci le-am pornit noi

Borza a vorbit despre remiza dramatică de pe Arena Națională.

„A fost un rezultat muncit. Prima repriza nu a fost cea mai strălucită, dar ne bucurăm că am luat un punct pe finalul meciului, că am muncit până la capăt.

Trebuie să analizăm. Am avut posesia, am construit foarte bine, dar nu am finalizat acţiunile şi asta ne-a costat, pentru că făceam numai tranziţii.

Nu au oprit ei motoarele, ci le-am pornit noi, cu jucătorii de pe bancă, care au intrat excelent. Elvir a marcat două goluri, jucătorii de pe bancă au adus un plus.

Important este că nu am pierdut. Vom analiza, vom munci toată săptămâna şi vineri, cu Metaloglobus, trebuie neapărat să câştigăm”, a concluzionat Borza.

Grație remizei cu FCSB, Rapid a rămas neînvinsă în acest sezon. Formația antrenată de Constantin Gâlcă ocupă locul 2, cu 12 puncte, dar poate termina etapa pe locul al 3-lea, în cazul unui succes al Farului cu U Cluj.

