Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus, cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ

Metaloglobus București a acumulat un singur punct în primele șase etape ale sezonului 2025/26, egalând astfel recordul negativ pentru cel mai slab debut al unei echipe nou-promovate din ultimul deceniu.

Impactul cu Liga 1 se dovedește extrem de dur pentru nou-promovatele Metaloglobus București și Csikszereda Miercurea Ciuc, aflate în premieră pe prima scenă a fotbalului românesc.

Metaloglobus a intrat în topul celor mai slabe nou-promovate după 6 etape

După înfrângerea suferită vineri, 1-2 cu Unirea Slobozia, formația din cartierul Pantelimon a egalat un record negativ al ultimului deceniu: cel mai slab start de sezon al unei echipe care urcă în primul eșalon.

Cu un singur punct acumulat în primele runde, Metaloglobus și Csikszereda ocupă ultimele două poziții în clasament, iar specialiștii le consideră deja favorite la retrogradare.

Formația pregătită de Mihai Teja a disputat șase meciuri, iar ciucanii doar cinci, trupa lui Robert Ilyeș având o restanță cu CFR Cluj, în deplasare.

Recordul negativ era deținut de FC Argeș din 2020

De-a lungul ultimului deceniu, doar o nou-promovată a mai început atât de slab campionatul: FC Argeș (2020/21), sub comanda lui Ionuț Badea, a acumulat un singur punct în primele șase etape, având golaveraj 4-12 (-8). Rezultatele înregistrate:

2-3 FC Botoșani

0-2 Gaz Metan

1-1 UTA

0-3 FCSB

1-2 Univ. Craiova

0-1 Sepsi

Atunci, piteștenii au schimbat rapid antrenorul după seria de rezultate negative, iar Andrei Prepeliță a reușit să redreseze situația. FC Argeș a terminat sezonul regulat pe locul 7, la doar două puncte de play-off, și a scăpat fără probleme de retrogradare. Valoarea lotului era de 7,61 milioane de euro.

Metaloglobus are un egal scos de la 0-2

În primele șase etape, Metaloglobus a suferit cinci înfrângeri și a reușit un singur egal, 2-2 cu Hermannstadt, după ce a fost condusă cu 2-0. Nou-promovata are golaveraj 5-14 (-9).

1-4 U Cluj (acasă)

2-2 Hermannstadt (deplasare)

0-3 Petrolul (acasă)

1-2 Farul (deplasare)

0-1 Dinamo (acasă)

1-2 Slobozia (deplasare)

În etapa următoare, Metaloglobus primește vizita Rapidului.

2,97 milioane de euro este cota de marketing a fotbaliștilor de la Metaloglobus, potrivit Transfermarkt

Csikszereda a câștigat singurul punct cu Dinamo

Csikszereda a început sezonul cu un egal acasă cu Dinamo (2-2), după ce a condus cu 2-0, însă a urmat o serie de patru înfrângeri consecutive. Cucanii au un golaveraj de 5-15 (-10), iar sâmbăta viitoare se vor deplasa la Botoșani.

Rezultatele înregistrate de Csikszereda în startul sezonului 2025-2026:

2-2 Dinamo (acasă)

1-6 Slobozia (deplasare)

0-2 Rapid (acasă)

1-3 FC Argeș (deplasare)

1-2 Univ. Craiova (acasă)

5,41 milioane de euro este valoarea lotului FK Csikszereda Miercurea Ciuc, conform Transfermarkt

FC Argeș, excepția dintre nou-promovate

Spre deosebire de Metaloglobus și Csíkszereda, FC Argeș, cea de-a treia nou-promovată a sezonului, a început mult mai bine.

Trupa din Trivale are 6 puncte din 5 partide, obținute prin două victorii importante: 2-0 în deplasare cu CFR Cluj (etapa 3) și 3-1 pe teren propriu cu Csikszereda (etapa 4). Formația din Trivale joacă luni, 18 august, cu Oțelul, pe teren propriu, în etapa a 6-a.

Topul nou-promovatelor cu cele mai puține puncte în primele 6 etape din ultimul deceniu

Echipă Sezon Puncte Rezultat 1. Metaloglobus 2025/26 1 5 înfrângeri și un egal. La egalitate Csikszereda 2. FC Argeș 2020/21 1 S-a salvat de la retrogradare 3. U Cluj 2022/23 2 S-a salvat de la retrogradare 4. Daco-Getica București 2017/18 2 Retrogradare de pe ultimul loc

Alte nou-promovate cu starturi grele

Academica Clinceni (2019/20) - 3 puncte.

Poli Iași (2023/24) - 3 puncte.

Rapid, nou-promovata cu cel mai bun start în ultimele 10 campionate

De partea cealaltă, au existat și nou-promovate cu starturi-surpriză de campionat. Rapid București, de exemplu, a înregistrat cel mai bun debut din ultimul deceniu: 16 puncte din 18 posibile.

Iată topul celor mai spectaculoase începuturi pentru echipele nou-promovate:

Rapid București (2021/22) - 16 puncte după primele 6 jocuri.

(2021/22) - după primele 6 jocuri. Petrolul Ploiești (2022/2023) - 10 puncte .

(2022/2023) - . Hermannstadt (2022/23) - 9 puncte .

(2022/23) - . CS Mioveni (2021/22) - 9 puncte .

(2021/22) - . Dunărea Călărași (2018/19) - 8 puncte (a retrogradat la finalul sezonului).

