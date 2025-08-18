Rapid - FCSB 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de evoluția echipei.

Tehnicianul „alb-vișiniilor” a subliniat aportul adus de jucătorii intrați în teren pe parcursul partidei.

Rapid București a reușit să egaleze situația pe tabelă, în ultimele 10 minute ale jocului, grație „dublei” marcate de Elvir Koljic.

Costel Gâlcă, nemulțumit de prestația jucătorilor săi: „Am greșit fără presiune”

Costel Gâlcă este nemulțumit de prestația jucătorilor săi și crede că jocul giuleștenilor a suferit la mijlocul terenului.

„Am revenit mai mult cu inima decât cu ce am pregătit tactic în cursul săptămânii, dar câteodată așa este.

Prima repriză chiar puteam să-i mișcăm mult mai repede, să fim mult mai rapizi în atac, pentru că am fost prea lenți și, câteodată, am greșit și fără presiune.

Undeva, la mijlocul terenului, mijlocașii ieșeau mult în afara presiunii, trebuia să stea mai mult între linii, să-i ducem acolo.

Extremele să stea mult mai deschise, în capul adversarului. Noi stăteam undeva înăuntru și nu puteam să-i desfacem”, a spus Costel Gâlcă, la capătul partidei, pentru Digi Sport.

În prima repriză, Rapid nu a expediat niciun șut pe spațiul porții.

Poate să fie și derby, poate să fie și acest moment, dar cred că sunt destul de maturi în joc și au jucat multe meciuri ca să poată să joace mai bine Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă, schimbări inspirate în derby-ul cu FCSB: „A fost meritul celor care au intrat”

În repriza a doua, jocul celor de la Rapid s-a îmbunătățit, după ce Costel Gâlcă i-a introdus în teren pe Koljic, Petrila și Grameni.

Modificările efectuate de tehnicianul giuleștenilor au creat pericol pentru defensiva „roș-albaștrilor”.

„A fost meritul și a lui (n.r. - Koljic), dar și al echipei, al celor care au intrat, pentru că au intrat foarte bine.

Și Grameni, și Koljic, care a marcat două goluri, și Petrila au intrat cu atitudine și, poate, cu idei mai clare.

Pentru că, dacă am introdus în teren jucători cu talie, am venit cu mai multe centrări și ne-am pus probleme”, a continuat Costel Gâlcă.

Rapid se află, în acest moment, pe locul 2 în clasamentul Superligii, cu 12 puncte, la 4 în spatele liderului Universitatea Craiova.

