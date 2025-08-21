Rapid ia măsuri Angelescu a recunoscut vina clubului după incidentul de la meciul cu FCSB: „Nu e ok, nu mai facem asta”

RAPID - FCSB 2-2. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a clarificat situația crainicului, care a dat tonul injuriilor la adresa rivalei înainte de startul partidei.

Concret, cel care se ocupa cu întreținerea atmosferei pe stadion a pus la stație melodia „Freed From Desire” a lui Gala. În momentul în care începea refrenul, acesta tăia sunetul, iar galeria giuleștenilor își înjura rivala FCSB.

„M**e lu' Steaua” s-a auzit în mai multe momente pe Arena Națională. Niciun oficial al clubului nu a intervenit să-i atragă atenția crainicului, iar Victor Angelescu a lămurit situația.

RAPID - FCSB 2-2 . Victor Angelescu: „Am avut o discuţie să nu mai facem asta”

Acționarul minoritar și președintele clubului din Giulești a dezvăluit că a avut o discuție cu crainicul pe această temă, iar lucrurile nu se vor mai repeta începând de etapa viitoare.

„Am şi vorbit, n-ar fi trebuit să facă asta. Noi suntem clubul care am spus de atâtea ori față de galeria FCSB-ului să nu mai folosească acel cântec cu scandări rasiste.

Una este să pui melodia și alta e s-o oprești. Melodia a fost pusă și de cei de la FCSB.

Nu e ok, am avut o discuție să nu mai facem asta la următoarele meciuri. Cred că așa a simțit-o crainicul.

N-ar fi trebuit, chiar dacă nu e un angajat al clubului, e un colaborator, n-ar fi trebuit să oprească melodia aia”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro

Nu a fost primul episod de acest gen, în care au fost implicați fanii Rapidului. Un moment similar a avut loc și la victoria, 2-1, cu FC Botoșani, în etapa #4, într-un meci desfășurat în Giulești.

VIDEO. Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

