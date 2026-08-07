Denis Drăguș (27 de ani) a fost lăsat din nou în afara lotului lui Trabzonspor, înaintea ultimului joc amical din această vară.

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Echipa atacantului român va efectua, sâmbătă, un joc de pregătire împotriva lui Goztepe, însă acesta a fost ignorat încă o dată de tehnicianului Fatih Tekke, care l-a exclus și la cele 3 amicale anterioare.

Denis Drăguș, lăsat în afara lotului pentru amicalul cu Goztepe

După ce nu a fost găsită o cale de mijloc pentru un transfer la FCSB, unde este dorit insistent de patronul Gigi Becali, Drăguș a revenit în vară la Trabzonspor, după împrumutul de la Gaziantep.

Însă, internaționalul român nu mai intră planurile antrenorului, iar vicepreședintele clubului transmitea, luna trecută, că Drăguș se află printre jucătorii puși pe lista vânzărilor.

Lotul lui Trabzonspor pentru amicalul cu Goztepe, potrivit haber61.net:

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Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can Fundași: Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral

Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral Mijlocași: Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muçi

Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muçi Atacanți: Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut, Onuachu

Mohamed Salah, noul star al turcilor de la Trabzonspor, a fost lăsat și el în afara lotului și se va alătura echipei, cel mai probabil, în primul meci oficial al noului sezon.

Clubul lui Drăguș va întâlni Kasimpasa în prima etapă din campionat, pe 15 august, de la ora 19:00.

Gigi Becali a explicat de ce nu l-a transferat pe Denis Drăguș

Patronul de la FCSB a fost întrebat recent de ce a plătit 1,3 milioane de euro pentru algerianul Boutoutaou și nu pentru Drăguș.

„Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou, adică 15.000 – 20.000 de euro.

Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariul pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu.

Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani, îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el un milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele un milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a spus Gigi Becali.

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