Ce a pățit jucătorul de la KuPS FOTO. Adversara U Craiova a oferit noi detalii despre fotbalistul care se plimba dezorientat în poartă. A fost luat cu ambulanța

Calvin Kabuye (23 de ani), atacantul lui KuPS, se simte bine după problema medicală cu care s-a confruntat la finalul meciului cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Clubul finlandez a anunțat ce s-a întâmplat cu jucătorul suedezo-ugandez.

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Kabuye a avut nevoie de intervenția echipei medicale în minutul 89, după ce a început să se deplaseze dezorientat în careul Craiovei. Jocul a fost oprit, iar atacantul a fost îngrijit pe teren înainte de a fi urcat pe targă și transportat cu ambulanța la spital.

Vești despre Calvin Kabuye, după momentele de panică din KuPS - Craiova

Formația finlandeză a oferit ulterior detalii despre starea atacantului și a precizat că acesta se simte bine.

„În ultimele momente ale meciului a avut loc un incident nefericit, când Calvin Kabuye a suferit o criză epileptică.

El a primit imediat îngrijiri pe teren din partea personalului medical, după care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru investigații suplimentare.

Kabuye dorește să le transmită un mesaj tuturor celor care s-au îngrijorat pentru starea sa. Se simte bine și este supus în prezent unor teste suplimentare”, a transmis KuPS.

Atacantul intrase pe teren în repriza secundă și se afla de aproximativ o jumătate de oră pe gazon în momentul în care i s-a făcut rău.

Kabuye a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Mjallby, Sandvikens și AIK, printre altele.

Oltenii au deschis scorul în minutul 38, prin Ștefan Baiaram, iar gazdele au egalat în minutul 72, prin Jaime Moreno.

Returul se va disputa joia viitoare, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Învingătoarea va evolua în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Ararat-Armenia și Celje (2-1 în tur).

Învinsa va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va da peste câștigătoarea „dublei” dintre Shamrock Rovers și Egnatia (3-1 în tur).

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