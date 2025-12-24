Dosar penal redeschis Războiul Mihai Rotaru - Adrian Mititelu continuă și în 2026: „Câștigăm 100% procesul pentru palmares”
Adrian Mititelu și Mihai Rotaru (FOTO: Sport Pictures / montaj GOLAZO.ro)
Superliga

Dosar penal redeschis Războiul Mihai Rotaru - Adrian Mititelu continuă și în 2026: „Câștigăm 100% procesul pentru palmares"

Viorel Tudorache
Publicat: 24.12.2025, ora 10:30
Actualizat: 24.12.2025, ora 11:04
  • Universitatea Craiova, condusă de Mihai Rotaru, a redeschis dosarul penal împotriva FCU Craiova, patronată de Adrian Mititelu, privind identitatea mărcii „Știința”.
  • În paralel, procesul pentru palmaresul istoric al „Științei” se va relua la Curtea de Apel Timișoara în ianuarie 2026.

Bănia retrăiește bucuria sărbătorilor de iarnă în fruntea fotbalului românesc după 35 de ani: Universitatea Craiova este „campioana de iarnă” a Ligii 1. Suporterii sunt fericiți, orașul vibrează, echipa dă mari speranțe ca poate cuceri titlul mult așteptat.

Războiul Mihai Rotaru - Adrian Mititelu continuă și în 2026

În spatele cortinei războiul juridic interminabil dintre cluburile lui Mihai Rotaru (52 de ani) și Adrian Mititelu (57 de ani) pentru istoria „Științei” capătă noi dimensiuni.

Pe 22 decembrie, ziua în care Baiaram și compania zdrobeau Csikszereda, scor 5-0, și preluau șefia Ligii 1, U Craiova 1948 Club Sportiv S.A., societatea care administrează echipa de fotbal Universitatea Craiova, a redeschis la Judecătoria Craiova un dosar penal împotriva FCU 1948 Craiova.

Instanța: „Desfiinţează soluţia atacată şi trimite cauza la procuror, pentru a completa urmărirea penală”

Instanța a desființat soluția de clasare și a trimis dosarul înapoi la procurori pentru completarea urmăririi penale. Luni, 22 decembrie 2025, Judecătoria Craiova a pronunțat următoarea soluție pe scurt:

„În baza disp. 341 alin. 6 lit. b C. proc. pen., admite plângerea formulată de petenta U Craiova 1948 Club Sportiv SA împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa cu nr. 4324/221/II/2021 din data de 19.03.2025 a Parchetului de pe lângă Judecătoria, soluţie menţinută prin ordonanţa cu nr. 322/II//2/2025 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Desfiinţează soluţia atacată şi trimite cauza la procuror, pentru a completa urmărirea penală. În baza disp. art 275 alin 3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.12.2025”.

Mihai Rotaru a făcut plângere penală în 2021: cinci capete de acuzare

Gruparea condusă de Mihai Rotaru a făcut plângere penală pe 15 iunie 2021, prin care acuza clubul familiei Mititelu de săvârșirea a 5 infracțiuni:

  • 1. „Contrafacerea unei mărci; 
  • 2. Folosirea unei firme și embleme de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; 
  • 3. Punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă similară cu o marcă înregistrată pentru produse similare; 
  • 4. Producerea în orice mod, oferirea spre vânzare și vânzarea unor mărfuri purtând mențiuni false privind mărcile, alte tipuri de proprietate intelectuală, în scopul de a îi induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari; 
  • 5. Fals informatic”.

Procesul pentru palmaresul istoric al „Științei” se reia pe 13 ianuarie 2026

Disputa pentru palmaresul istoric al Universității Craiova se reia pe 13 ianuarie 2026, când este programat următorul termen la Curtea de Apel Timișoara.

Această fază marchează un nou capitol în războiul juridic dintre Adrian Mititelu și Mihai Rotaru, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul lui Mititelu și a trimis dosarul pentru rejudecare.

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul Științei clubului lui Mihai Rotaru.

Probabil că soluția de clasare a plângerii penale nu a fost complet motivată, așa rezultă din minută. Câștigăm 100% procesul pentru palmaresul istoric Adrian Mititelu, patron FCU Craiova

Adrian Mititelu a încercat să-i pună sechestru pe averea lui Mihai Rotaru

Între timp, s-a mai consumat un episod tensionat între Adrian Mititelu și Mihai Rotaru. Patronul FCU Craiova a solicitat instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor și conturilor lui Mihai Rotaru, precum și asupra altor persoane implicate direct în dezafilierea FCU Craiova din 2011.

Tribunalul București a dispus disjungerea cererii și a format un dosar separat pentru analizarea măsurii asigurătorii. Totuși, Curtea de Apel a respins cererea de sechestru, care viza un prejudiciu estimat la sute de milioane de euro.

Pe lângă Mihai Rotaru, în proces au fost vizate 45 de persoane și instituții, printre care Victor Pițurcă, primarul Craiovei Olguța Vasilescu, președintele FRF Răzvan Burleanu, șeful LPF Gino Iorgulescu, conducerea fotbalului românesc din 2011 și foști membri ai Comitetului Executiv al FRF.

Universitatea Craiova Adrian Mititelu PALMARES mihai rotaru fcu craiova dosar penal
