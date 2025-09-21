3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă

RAPID - HERMANNSTADT. Trei faze controversate au avut loc în cele două careuri.

Ambele echipe au solicitat lovituri de pedeapsă, însă „centralul” Adrian Cojocaru nu a acordat niciuna.

Prima care a cerut penalty a fost Rapid. În al doilea minut de prelungire, giuleștenii au beneficiat de o aruncare de la margine pe care Cristi Manea a decis să o execute lung, spre careul advers.

RAPID - Hermannstadt. Ambele echipe au cerut penalty

Lars Kramer a încercat să prelungească mingea pe spate, dar balonul l-a lovit în mână pe Vahid Selimovic (28 de ani), fundașul oaspeților.

Giuleștenii au solicitat imediat penalty, însă „centralul” Adrian Cojocaru a lăsat jocul să continue.

Ulterior, în minutul 53 a venit rândul celor de la Hermannstadt să ceară lovitură de pedeapsă.

Neguț s-a prăbușit în careu după ce este lovit în picior de Keita. Deși jucătorul Rapidului nu atinge mingea, arbitrul a lăsat jocul să continue, iar din camera VAR nu s-a intervenit.

În minutul 89, Rapid a cerut din nou penalty, când Koljic a fost călcat pe picior de Karo, în careul oaspeților, însă fundașul celor de la Hermannstadt atinsese prima oară balonul, astfel că jocul a fost lăsat să continue.

Iulian Dima și Claudiu Marcu nu au intervenit din camera VAR la niciuna dintre faze.

Brigada de arbitri la Rapid - Hermannstadt:

Arbitru: Adrian Cojocaru (Galați). Asistenți: Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Alexandru Filip (Constanța). VAR: Iulian Dima (București). AVAR: Claudiu Marcu (Constanța)

VIDEO. Sergiu Buș, gol spectaculos în meciul cu Rapid

Victor Angelescu: „ Deranjăm pe cineva”

Pentru Rapid a fost cel de-al optulea penalty solicitat în acest sezon. După meciul din etapa trecută, 0-0 cu U Cluj, Victor Angelescu a făcut iureș: giuleștenii au solicitat două lovituri de pedeapsă, însă nu au primit niciunul.

„E henț clar, avem filmările și din spate, și din lateral. Mâna e desprinsă, mingea se duce pe poartă, nu se uită nimeni.

Bătaie de joc ce se întâmplă la Cluj, e a doua oră când mergem acolo și nu ni se dă penalty, data trecută la Manea a fost penalty clar, cât casa, și nu se dă. Acum nu se dă în minutul 91 penalty. O să iasă Neluțu Sabău și iar o să ne explice cum a inventat el apa.

Nu se poate, sincer. E al șaptelea penalty pe care nu l-am primit în nouă etape. Deranjăm pe cineva, chiar am trimis și un mesaj mai sus. Poate deranjăm și pe la Federație, și pe la Ligă și nu suntem doriți.

Nu se poate atâtea penalty-uri în nouă etape. Și nimeni să nu zică nimic. Așa ceva nu se poate. Sincer, sunt total dezamăgit de ce se întâmplă la noi în campionat”, declara declarat Angelescu, la Digi Sport.

