Rapid - Hermannstadt. Fanii giuleșteni au făcut spectacol înainte de meci, dar și la pauză.

Partida este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Una dintre facțiunile de suporteri ai Rapidului a aniversat 15 ani de la înființare și a marcat momentul printr-o scenografie specială la meciul din etapa #10 a Superligii.

Rapid - Hermannstadt. Fanii giuleșteni au aniversat o bornă importantă

Legiunea Chitila a afișat trei bannere uriașe, care au ilustrat trecerea anilor și fidelitatea față de Rapid.

În cei 15 ani, giuleștenii au trecut printr-un faliment, o reînființare și ascensiunea până în Liga 1, în care Rapid a revenit din 2021.

Pe lângă spectacolul din tribune și atmosfera tradițională, suporterii giuleșteni au avut parte și de o surpriză.

Doi fani au organizat un „gender reveal” pe stadion, obicei prin care viitorii părinți dezvăluie sexul copilului.

Fumul colorat ridicat deasupra porții Rapidului a fost albastru, semn că familia va avea un băiat. Membrii staff-ului echipei au ținut fumigenele aprinse.

VIDEO. Legiunea Chitila sărbătorește 15 ani de la înființare

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport