Sărbătoare în Giulești VIDEO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză +50 foto
Scenografie în meciul Rapid - Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Sărbătoare în Giulești VIDEO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 22:37
  • Rapid - Hermannstadt. Fanii giuleșteni au făcut spectacol înainte de meci, dar și la pauză.
  • Partida este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Una dintre facțiunile de suporteri ai Rapidului a aniversat 15 ani de la înființare și a marcat momentul printr-o scenografie specială la meciul din etapa #10 a Superligii.

Rapid - Hermannstadt. Fanii giuleșteni au aniversat o bornă importantă

Legiunea Chitila a afișat trei bannere uriașe, care au ilustrat trecerea anilor și fidelitatea față de Rapid.

În cei 15 ani, giuleștenii au trecut printr-un faliment, o reînființare și ascensiunea până în Liga 1, în care Rapid a revenit din 2021.

Pe lângă spectacolul din tribune și atmosfera tradițională, suporterii giuleșteni au avut parte și de o surpriză.

Doi fani au organizat un „gender reveal” pe stadion, obicei prin care viitorii părinți dezvăluie sexul copilului.

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+50 Foto
Fumul colorat ridicat deasupra porții Rapidului a fost albastru, semn că familia va avea un băiat. Membrii staff-ului echipei au ținut fumigenele aprinse.

VIDEO. Legiunea Chitila sărbătorește 15 ani de la înființare

Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Suporterii Rapidului în meciul cu Hermannstadt. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+5 Foto
