U Cluj - Rapid 0-0. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a reacționat dur după remiza de pe Cluj Arena.

Giuleștenii au cerut două penalty-uri în finalul meciului, iar oficialul clubului consideră că al doilea este cât se poate de clar.

Rapid a obținut un punct vineri seara la Cluj și rămâne în spatele Craiovei, pe locul 2, fiind neînvinsă de 9 etape.

U Cluj - Rapid 0-0 . Victor Angelescu: „E penalty oriunde în lumea asta!”

Angelescu a acuzat dur arbitrajul brigăzii conduse de Florin Andrei pentru că giuleștenii nu au primit penalty la un posibil henț în careu în minutul 90, după o lovitură liberă executată de Christesen.

„E henț clar, avem filmările și din spate, și din lateral. Mâna e desprinsă, mingea se duce pe poartă, nu se uită nimeni.

Bătaie de joc ce se întâmplă la Cluj, e a doua oră când mergem acolo și nu ni se dă penalty, data trecută la Manea a fost penalty clar, cât casa, și nu se dă. Acum nu se dă în minutul 91 penalty. O să iasă Neluțu Sabău și iar o să ne explice cum a inventat el apa.

Nu se poate, sincer. E al șaptelea penalty pe care nu l-am primit în nouă etape. Deranjăm pe cineva, chiar am trimis și un mesaj mai sus. Poate deranjăm și pe la Federație, și pe la Ligă și nu suntem doriți.

Nu se poate atâtea penalty-uri în nouă etape. Și nimeni să nu zică nimic. Așa ceva nu se poate. Sincer, sunt total dezamăgit de ce se întâmplă la noi în campionat”, a declarat Angelescu, la Digi Sport.

Înaintea loviturii libere, giuleștenii au cerut penalty, însă „centralul” a decis să acorde lovitura într-o fază petrecută extrem de aproape de linia careului.

Brigada de arbitri de la U Cluj - Rapid:

Arbitru: Florin Andrei (Tg. Mureș);

Florin Andrei (Tg. Mureș); Asistenți: Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia);

Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia); VAR: Sorin Costreie (Voluntari), Adrian Vornicu (Iași).

