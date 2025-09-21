Rapid - Hermannstadt 1-2 VIDEO. Remontada de senzație! Giuleștenii pierd primul meci în acest sezon după un final dezastruos +5 foto
Rapid - Hermannstadt FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Rapid - Hermannstadt 1-2 VIDEO. Remontada de senzație! Giuleștenii pierd primul meci în acest sezon după un final dezastruos

alt-text Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 23:13
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 23:13
  • Hermannstadt a învins Rapid, scor 2-1, în Giulești, într-un meci din cadrul etapei #10 din Liga 1.
  • Este primul eșec suferit de giuleșteni în acest sezon.

Partida din Giulești a început cu Rapid mult mai prezentă în jumătatea adversă, iar Alexandru Dobre a avut prima șansă de gol, în minutul 14.

Rapid - Hermannstadt 1-2. Remontada de senzație! Giuleștenii pierd primul meci în acest sezon după un final dezastruos

Hermannstadt a echilibrat jocul și a avut mai multe ocazii la poarta lui Aioani, dar Neguț sau Albu nu au reușit să-l învingă pe portarul giuleștenilor.

În finalul primelor 45 de minute, Rapid a cerut penalty, după un henț în careu făcut de Selimovic, dar „centralul” a lăsat jocul să continue.

Galerie foto (5 imagini)

Penalty-ul cerut de Rapid în meciul cu Hermannstadt Foto Captura Prima Sport (1).jpeg Penalty-ul cerut de Rapid în meciul cu Hermannstadt Foto Captura Prima Sport (2).jpeg Penalty-ul cerut de Rapid în meciul cu Hermannstadt Foto Captura Prima Sport (3).jpeg Penalty-ul cerut de Rapid în meciul cu Hermannstadt Foto Captura Prima Sport (4).jpeg Penalty-ul cerut de Rapid în meciul cu Hermannstadt Foto Captura Prima Sport (5).jpeg
+5 Foto
După reluarea jocului a venit rândul lui Hermannstadt să ceară și ea lovitură de pedeapsă. Nici de această dată, Adrian Cojocaru nu a arătat punctul cu var.

Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (6).jpeg
Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (6).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (1).jpeg Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (2).jpeg Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (3).jpeg Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (4).jpeg Penalty-ul cerut de Hermannstad în meciul cu Rapid Foto Captură Prima Sport (5).jpeg
+15 Foto
Rapid a deschis scorul prin Alexandru Dobre, în minutul 59, cu o execuție superbă din afara careului.

Marius Măldărășanu s-a dovedit inspirat și i-a aruncat în luptă pe Aurelian Chițu (66) și Sergiu Buș (75), în locul lui Jair și Gjorgjievski.

Cel din urmă a restabilit egalitatea, la doar 4 minute de la intrarea pe teren, cu un șut sub bară din interiorul careului.

Când lucrurile păreau că se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, Aurelian Chițu a dat lovitura în al treilea minut de prelungire.

Astfel, Rapid a suferit prima înfrângerea a acestui sezon și a ratat șansa de a se apropia de Universitatea Craiova. În urma acestui rezultat, giuleștenii rămân pe locul 3, cu 19 puncte, în timp ce Hermannstadt este pe 11, cu 10 puncte.

Rapid - Hermannstadt 1-2

  • Au marcat: Dobre ('59)/ Buș ('78), Chițu ('90+3)
  • Spectatori: 10.123

Min.90+3 - GOL Hermannstadt, 1-2! Chițu dă lovitura în Giulești, după ce îl învinge pe Aioani din doar câțiva metri.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.78 - GOL Hermannstadt, 1-1! Buș restabilește egalitatea, cu o execuție superbă din interiorul careului. Mingea a lovit bara transversală înainte de a intra în poartă.

Min.59 - GOL Rapid, 1-0! Alexandru Dobre deschide scorul cu un șut de la marginea careului. „Centralul” partidei a lăsat foarte bine legea avantajului, după un fault asupra lui Cristi Manea.

Min.53 - Gjorgjievski trimite peste poartă dintr-o poziție favorabilă.

Min.46 - Start în repriza secundă. Nicio schimbare efectuată la pauză de către cei doi antrenori.

Min.45+2 - Pauză în Giulești.

Min.45+1 - Rapid solicită penalty, după ce mingea la lovit în mână pe Selimovic, în interiorul careului.

Foto: captură Prima Sport Foto: captură Prima Sport
Foto: captură Prima Sport

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.34 - Vulturar îl oprește neregulametar pe Jair și vede cartonașul galben.

Min.22 - Presiunea oaspeților continuă, iar Aioani se întinde să respingă șutul lui Neguț, din interiorul careului.

Min.20 - Antwi se lansează spre poarta Rapidului și este faultat din spate de Pașcanu, care vede cartonașul galben.

Min.19 - Albu șutează puternic de la marginea careului, însă Aioani este salvat de stâlpul porții.

Min.14 - Christensen îi pasează lui Dobre, cu exteriorul, pe partea dreaptă, căpitanul giuleștenilor avansează și șutează în diagonală, din colțul careului, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+50 Foto
Min.10 - Jocul este unul echilibrat, fără ocazii mari la niciuna dintre porți.

Scenografia fanilor Rapidului

Min.1 - Start de meci în Giulești.

  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Braun - T. Christensen, Vulturar, K. Keita - Dobre (cpt.), Baroan, Petrila
  • Rezerve: Stolz - Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, Jair - Neguț (cpt.), Gjorgjievski, Chițu, Oroian
  • Rezerve: Muțiu - Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • Arbitru: Adrian Cojocaru (Galați). Asistenți: Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Alexandru Filip (Constanța). VAR: Iulian Dima (București). AVAR: Claudiu Marcu (Constanța)
  • Stadion: „Giulești”, București
Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (8).jpeg
Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (8).jpeg

Galerie foto (16 imagini)

Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, înainte de meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+16 Foto
Constantin Gâlcă, înainte de partida cu Hermannstadt: „Mă aștept la un meci echilibrat”

„Ne aşteaptă un meci foarte echilibrat, e o echipă bine organizată, care joacă fotbal. Are prea puţine puncte la ce arată în teren. Importante pentru noi vor fi exactitatea în defensivă şi inspiraţia în atac.

E important pentru noi să câştigăm acest meci. Îmi doresc să câştigăm. Nu am câştigat nici la Cluj, unde am avut două ocazii clare şi nu am putut să decidem meciul.

Mă aştept la un meci echilibrat, dar depinde de noi, de inspiraţia noastră în faţa porţii. Ştim ce joacă Sibiul şi ce a jucat în anii aceştia cu Măldărăşanu. Trebuie să fim concentraţi, să avem ambiţie, atiutudine, să demonstrăm, să avem o coeziune cu suporterii şi să le aducem victorii”, a spus Gâlcă, potrivit orangesport.ro.

Marius Măldărășanu: „E bun și un egal, dar ne dorim mai mult”

„Noi am început destul de greu campionatul, zici că suntem pe motorină. Trebuie să băgăm un pic de kerosen și să urcăm în clasament. Este un moment în care putem să ne reactivăm, un exemplu e FC Argeș, care a câștigat cu CFR și apoi a avut un parcurs bun.

E important să mergem să jucăm fotbal și să avem atitudinea corectă. Și, cel mai important, când vom avea ocazii să o dăm în poartă, să fim foarte pragmatici sau să avem personalitate. Asta nu numai în momentele în care suntem la finalizare, ci în orice moment de joc, pentru că va fi și presiunea publicului. Nu trebuie să ne sperie absolut nimic, trebuie să ne gândim doar la eventualul nostru parcurs după o eventuală victorie în Giulești” a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, conform oradesibiu.ro.

Măldărășanu i-a lăudat pe giuleșteni: „Jucăm contra Rapidului, una dintre cele mai în formă echipe, este neînvinsă, are jucători foarte echilibrați calitativ. Ca joc la fel, Rapid este echilibrată din punct de vedere defensiv, ca posesie, dar mai ales ies în evidență prin tranziția pozitivă, având doi jucători de viteză, Dobre și Petrila, care au un joc direct, în anumite momente forțează foarte mult.

Știm că jucăm contra Rapidului, dar nu înseamnă că nu putem câștiga. Dar și un rezultat de egalitate ar fi un rezultat pozitiv pentru noi”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
