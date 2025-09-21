Andrei Borza (19 ani) a vorbit pentru prima oară despre accidentarea suferită la prima convocare la echipa națională, în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Fundașul stânga al Rapidului a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada (0-3) și duelul cu Cipru (2-2), din preliminariile CM 2026.

Cu toate acestea, Borza nu a apucat să debuteze pentru prima reprezentativă, după ce a suferit o fractură la degetul mic al piciorului drept.

Jucătorul în vârstă de 19 ani a fost accidentat un joc-școală, cu 3 zile înaintea meciului cu Canada. Vinovat a fost scos fizioterapeutul naționalei.

Andrei Borza: „Nu pot să spun că a fost preparatorul”

Fundașul lateral al giuleștenilor spune că nu știe cu siguranță cine e de vină pentru accidentarea sa.

„Asta vorbeam și eu cu familia mea, când am ajuns atât de bine, a intervenit ceva rău. Dar o să trec peste. Sunt tânăr, mă refac repede și sper să revin cât mai repede.

Voi vedeți accidentările numai la noi. La antrenament e normal, ne-am ciocnit, eram mai mulți acolo și am fost călcat.

Nu știu, nu pot să spun neapărat preparatorul, nu mai știu exact cine, pentru că am fost foarte mulți acolo”, a spus Andrei Borza, citat de digisport.ro.

Andrei Borza: „Doctorii au zis 4-5 săptămâni”

Borza a vorbit și despre perioada în care va lipsi de pe gazon. Speră să poată reveni cât mai curând.

„Doctorii au zis că voi lipsi patru-cinci săptămâni, dar contează cum reacționează fiecare organism în parte, contează și oasele cât de repede își revin, dar și terapia și exercițiile pe care le fac”, a concluzionat fundașul.

2.000.000 de euro este cota lui Andrei Borza, potrivit transfermarkt.ro

