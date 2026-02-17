„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?” +17 foto
Cristian Gentea FOTO: FC Argeș
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului, reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 16:09
  • Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a oferit o reacție cu privire la posibilitatea ca Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, să fie suspendat.

După ce arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat la partida cu Petrolul Ploiești, Dani Coman a avut un derapaj la adresa arbitrilor.

Acesta a spus că aceștia ar trebui călcați în picioare, motiv pentru care Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean, așa cum a anunțat GOLAZO.ro.

Cristian Gentea, despre posibila suspendare a lui Dani Coman: „Sper să fie doar un zvon”

Edilul din Pitești și-a exprimat susținerea pentru Dani Coman și a trimis săgeți la adresa arbitrului Radu Petrescu, cel despre care spune că ar trebui să fie sancționat dur pentru decizia de la meciul de pe „Ilie Oană”.

„În general, se spune că «hoțul neprins este negustor cinstit».

De data aceasta, «omul în negru» a fost prins. Comisia Centrală de Arbitraj a recunoscut public greșeala impardonabilă a celui care și-a bătut joc de un oraș, de un județ și, mai cu seamă, de un club de fotbal de mare tradiție în fotbalul românesc, FC Argeș.

Omul care a avut curajul să-și apere clubul și să spună lucrurilor pe nume este Dani Coman, un profesionist desăvârșit, un caracter deosebit și un tip respectat nu doar în fotbalul din România.

Aflu cu stupoare că există riscuri mari să fie chemat la Comisia de Disciplină și că i se pregătește o suspendare record.

Lui? Păi și arbitrului care a generat acest scandal (nu pot nici să-i pronunț numele) ce i se pregătește? O promovare, o primă, o diplomă de excelență?

Eu sper să fie doar un zvon și nu o încercare de ,,a băga pumnul în gură” altora care ar mai îndrăzni pe viitor să-și manifeste nemulțumirea”, a scris Cristian Gentea, pe pagina personală de Facebook.

Cristian Gentea: „Dani, tot orașul este alături de tine”

Primarul din Pitești și-a continuat discursul și a făcut un apel de susținere pentru Dani Coman către suporterii piteșteni .

„Dani doar asta a făcut: a cerut dreptate și respect pentru munca celor care își doresc să performeze. Eu cred că de astfel de oameni este nevoie, în general, în societatea românească: oameni corecți, cinstiți, ambițioși.

Dani, întreg orașul este lângă tine, iar eu fac apel la toată lumea să fim cât mai mulți duminică pe stadion, să ne încurajăm echipa tot timpul, în mod civilizat, și să o „însoțim”, prin atitudinea noastră, către victorie.

Pentru că nu este nimic pierdut și vom fi în play-off. Ar fi cel mai frumos sprijin pe care TREBUIE să i-l dăm lui Dani Coman!”, a mai adăugat Gentea.

Ce a spus Dani Coman, la finalul meciului cu Petrolul Ploiești

Extrem de nervos la finalul partidei cu Petrolul, conducătorul a avut un discurs dur la adresa arbitrilor, spunând despre aceștia că ar trebui „bătuți și călcați în picioare”.

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spune: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm”, a declarat Dani Coman.

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
