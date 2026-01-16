Mutarea iernii în Liga 1? Rapid negociază cu internaționalul român Olimpiu Moruțan! » Ce salariu ar cere jucătorul

Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Aris Salonic, ar putea ajunge la Rapid.

Toate detaliile despre posibila mutare, în rândurile de mai jos.

După o jumătate de sezon sub așteptări la Aris, Moruțan ar fi gata de o revenire în Liga 1, la rivala celor de la FCSB, club de la care acesta a plecat în străinătate.

Olimpiu Moruțan ar putea semna cu Rapid

Rapid încearcă să îl transfere în această iarnă pe Olimpiu Moruțan, fotbalist cu 17 meciuri jucate la echipa națională a României, conform fanatik.ro.

Impresarul Dragoș Sîrbu, colaborator al fraților Becali, cei care l-au transferat pe Moruțan la Galatasaray în 2021, s-ar afla la Salonic pentru a negocia cu conducerea lui Aris.

Conform sursei citate, există două variante luate în calcul pentru revenirea lui Moruțan în România: un împrumut pe șase luni cu opțiune de transfer definitiv în vară, iar a doua variantă este cea a unui transfer definitiv chiar în această iarnă, dacă Aris va accepta să se despartă de Moruțan.

Totuși, ar exista și un impediment în negocierile dintre Rapid și Moruțan.

Conform gsp.ro, internaționalul român și-ar dori un salariu de aproximativ 40.000 de euro pe lună , sumă cu care conducerea giuleșteană nu ar fi de acord, deoarece mijlocașul ar câștiga cu mult peste ceilalți fotbaliști din lotul lui Gâlcă.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

În cazul în care mijlocașul ofensiv va ajunge definitiv la Rapid în această perioadă de transferuri, Moruțan ar urma să semneze un contract pe un an și jumătate cu formația antrenată de Constantin Gâlcă.

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

