Dennis Politic (25 de ani), mijlocașul de la FCSB, este dorit de un club dintr-un campionat european.

Află în articol despre ce echipă este vorba și ce sumă vrea campioana pentru jucător.

Clubul a înaintat o ofertă către campioana României pentru a-l împrumuta pe jucătorul transferat în vara anului trecut de la Dinamo.

FCSB a primit o ofertă pentru Dennis Politic

Conform surselor GOLAZO.ro, FCSB a primit o ofertă de la Panetolikos, ocupanta locului 9 în campionatul Greciei, pentru Dennis Politic. Este vorba de un împrumut până la finalul acestui sezon.

Până în acest moment, conducerea campioanei nu a luat o decizie în privința propunerii primite pentru fotbalistul transferat în vara trecută.

Panetolikos, echipa care îl dorește pe Dennis Politic se află în acest moment pe locul 9 din 14 în prima ligă a Greciei, cu 15 puncte acumulate în cele 16 etape disputate.

La Panetolikos evoluează în acest moment alți doi fotbaliști români, Alexandru Mățan și Sebastian Mladen, doi jucători care s-au afirmat în România, la Farul Constanța.

1,2 milioane de euro este cota lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

Gigi Becali, despre posibila plecare a lui Politic: „Vreau un milion de euro pe el”

Întrebat despre posibila plecare a lui Politic, finanțatorul FCSB a declarat că îl va ceda pe mijlocaș doar dacă va primi măcar jumătate din suma achitată pentru transferul acestuia de la Dinamo.

„Politic m-a costat 1.700.000 de euro. Ca să plece, trebuie să iau măcar jumătate din banii pe care i-am dat pe el și momentan nu găsesc pe cineva care să dea un milion de euro pe el”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

În vara trecută, pentru a-l transfera pe Politic de la Dinamo, FCSB a achitat 970.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi.

În acest sezon, Dennis Politic a jucat 22 de meciuri în tricoul lui FCSB, reușind să înscrie trei goluri.

VIDEO. Golul înscris de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

