- Dennis Politic (25 de ani), mijlocașul de la FCSB, este dorit de un club dintr-un campionat european.
Clubul a înaintat o ofertă către campioana României pentru a-l împrumuta pe jucătorul transferat în vara anului trecut de la Dinamo.
FCSB a primit o ofertă pentru Dennis Politic
Conform surselor GOLAZO.ro, FCSB a primit o ofertă de la Panetolikos, ocupanta locului 9 în campionatul Greciei, pentru Dennis Politic. Este vorba de un împrumut până la finalul acestui sezon.
Până în acest moment, conducerea campioanei nu a luat o decizie în privința propunerii primite pentru fotbalistul transferat în vara trecută.
Panetolikos, echipa care îl dorește pe Dennis Politic se află în acest moment pe locul 9 din 14 în prima ligă a Greciei, cu 15 puncte acumulate în cele 16 etape disputate.
La Panetolikos evoluează în acest moment alți doi fotbaliști români, Alexandru Mățan și Sebastian Mladen, doi jucători care s-au afirmat în România, la Farul Constanța.
Gigi Becali, despre posibila plecare a lui Politic: „Vreau un milion de euro pe el”
Întrebat despre posibila plecare a lui Politic, finanțatorul FCSB a declarat că îl va ceda pe mijlocaș doar dacă va primi măcar jumătate din suma achitată pentru transferul acestuia de la Dinamo.
„Politic m-a costat 1.700.000 de euro. Ca să plece, trebuie să iau măcar jumătate din banii pe care i-am dat pe el și momentan nu găsesc pe cineva care să dea un milion de euro pe el”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.
În vara trecută, pentru a-l transfera pe Politic de la Dinamo, FCSB a achitat 970.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi.
În acest sezon, Dennis Politic a jucat 22 de meciuri în tricoul lui FCSB, reușind să înscrie trei goluri.
