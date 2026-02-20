Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid

O bază-simbol ajunsă ruină. Pro Rapid, locul unde s-au format generații de rapidiști, este prezentată ca o epavă abandonată, cu clădiri sigilate, terenuri năpădite de vegetație și simboluri puternice ale decăderii, precum autocarul lăsat lângă cimitir.

Investiție anunțată, realitate dură. Reportaj după acordul dintre CS Rapid și Primăria Sectorului 1 pentru o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei la Pro Rapid. Cum arată azi fosta casă a giuleștenilor, în rândurile de mai jos.

10 milioane de euro pentru renașterea Pro Rapid

50 de milioane de lei. Atât ar urma să coste modernizarea, reabilitarea și extinderea bazei sportive Pro Rapid, conform acordului anunțat de CS Rapid și Primăria Sectorului 1.

Protocolul a fost semnat recent de Ciprian Șerban - ministrul Transporturilor, George Tuță - primarul Sectorului 1 și Vlad Andronescu - directorul CS Rapid, iar finanțarea ar urma să fie asigurată în etape din bugetul Sectorului 1.

Anunțul investiției a fost motivul vizitei GOLAZO.ro la Pro Rapid. Am vrut să vedem ce mai există, în realitate, din bijuteria lui George Copos de acum aproape trei decenii. Ce urmează să fie modernizat. Ce se mai poate salva.

Iar la cum arată peisajul, nu prea multe. Pare că totul trebuie ras și reconstruit. În afară de locație, nimic nu mai e bun acolo. Baza a îmbătrânit brutal.

Clădirea de cantonament a fost lăsată în paragină, iar terenurile de antrenament s-au transformat în peisaje desprinse din filme horror sau, pe alocuri, într-o adevărată rezervație naturală.

Drumul spre o bază uitată

Pe strada Laminorului, în cartierul Bucureștii Noi, se află fosta casă a Rapidului de după 2000. O bază construită în 1997 de George Copos, la dorința lui Mircea Lucescu, care a condus Rapidul în două mandate, în anii ’90.

Aici s-au antrenat ani la rând jucători precum Vasile Maftei, Cristian Săpunaru, Daniel Niculae, Daniel Pancu și mulți alții.

Astăzi, însă, Pro Rapid nu mai e o bază sportivă. Este o ruină. Iar accesul nu mai poate fi făcut, e blocat la intrare, doar prin cimitir, de peste gard, mai poți arunca priviri spre a vedea dezastrul.

Sigilii noi, amintiri vechi

Iar față de ultima vizită, de acum doi ani, există o schimbare majoră: toate ușile și geamurile clădirii de cantonament sunt sigilate. Sunt ferecate complet, semn că baza a fost preluată oficial de CS Rapid în vederea renovării.

Sigiliile nu sunt o noutate pentru Pro Rapid. Au mai existat și în 2015, când baza a intrat sub sechestrul ANAF, într-o ultimă încercare de a recupera ceva după prăbușirea clubului.

În urmă cu doi ani, sigiliile dispăruseră. Atunci puteai intra nestingherit în clădire. Astăzi nu mai poți. Dar ceea ce se vede din exterior spune suficient.

Autocarul, gard în gard cu cimitirul

În curtea bazei, simbolul degradării este imposibil de ignorat: autocarul Rapidului, vișiniu, cu mesajul „Iubire fără sfârșit”, abandonat gard în gard cu cimitirul. Un detaliu care apasă greu. O imagine care spune multe.

Autocarul, care a dus echipa la meciuri și cantonamente, este acum o rablă uitată printre frunze, gunoaie și asfalt crăpat. Lângă el, o mașină abandonată, cu interiorul transformat în depozit improvizat de haine, resturi și mizerie. Volanul, bordul, scaunele, toate sunt acoperite de praf și pânze de păianjen.

Terenurile din jur sunt năpădite de vegetație. Alei sparte, garduri îndoite, stâlpi de nocturnă care privesc peste un peisaj ce nu mai are nimic sportiv.

Ce era înăuntru la ultima vizită

Cei care au intrat în clădire în urmă cu doi ani știu imaginea reală a interiorului. Pro Rapid arăta atunci ca o clădire adusă la București direct dintr-o zonă de conflict: un focar de infecție, cu miros puternic de mucegai.

Acum doi ani, sigiliile nu mai erau. Atunci, puteai intra nestingherit în clădire și descopereai un muzeu al degradării: camere cu mucegai, cioburi, dopuri de sticle de bere, haine abandonate, jambiere, creme, chiloți, vechi legitimații de joc, bilete la pariuri și chiar un stup uriaș de albine într-una dintre băi.

Noi promisiuni

În prezent, Pro Rapid se află din nou la o răscruce. CS Rapid și Primăria Sectorului 1 au anunțat un acord pentru modernizarea și extinderea bazei sportive. Protocolul a fost semnat de ministrul Ciprian Șerban, edilul George Tuță și Vlad Andronescu.

Investiția estimată: aproximativ 50 de milioane de lei, finanțată în etape din bugetul Sectorului 1. Baza ar urma să fie modernizată, reabilitată, extinsă și dotată, cu beneficii sociale și comunitare importante.

Nu este însă prima promisiune. Și în urmă cu trei ani, pe vremea lui Bogdan Vasiliu, CS Rapid anunța o investiție chiar mai mare. Atunci, proiectul a rămas doar pe hârtie. Deocamdată, de data aceasta, însă, există semnături, protocol și sigilii noi pe uși.

