CS Rapid a ajuns la un acord cu Primăria Sectorului 1 pentru modernizarea și extinderea bazei sportive Pro Rapid, construită în 1997 de George Copos.

Baza Pro Rapid a fost construită de fostul patron al giuleștenilor, la dorința lui Mircea Lucescu, care a condus de două ori echipa în anii '90. Ulterior, aceasta a ajuns în proprietatea statului, intrând inclusiv sub sechestrul ANAF în 2015.

CS Rapid și Primăria Sectorului 1 au bătut palma pentru modernizarea bazei Pro Rapid

Acordul a fost anunțat atât de către club, cât și de către Primărie, iar investiția pentru modernizare va fi în jur de 50 de milioane de lei.

„Investiție majoră în infrastructura sportivă a Clubului Rapid! Astăzi, Ciprian Șerban – Ministrul Transporturilor, George Tuță – Primarul Sectorului 1 și Vlad Andronescu – Directorul CS Rapid au semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei sportive Pro Rapid.

Finanțarea va fi asigurată în etape din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să genereze beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală estimată se ridică la aproximativ 50 de milioane de lei.

CS Rapid va contribui activ la acoperirea costurilor de modernizare si ulterior prin administrarea bazei Pro Rapid

Astfel, baza Pro Rapid va deveni un spațiu accesibil atât sportivilor de performanță, cât și întregii comunități locale, oferind copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 oportunități de practicare a activităților sportive într-un mediu modern și sigur.

Împreună suntem de neclintit! Împreună pentru performanță și comunitate!”, a transmis CS Rapid, pe pagina de Facebook.

Mircea Lucescu a fost și el implicat în procesul Pro Rapid

După intrarea în faliment, ANAF a pus sechestru pe baza Pro Rapid, la data de 8 octombrie 2015. Motivul? Datoriile imense pe care clubul le avea la bugetul de stat. ANAF a încercat să recupereze de la membrii Asociației Pro Rapid datorii în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Procesul pentru baza sportivă l-a inclus și pe actualul selecționer al naționalei României, Mircea Lucescu, alături de alți opt foști membri ai Asociației Pro Rapid, printre care și George Copos.

La numirea în funcția de selecționer, Lucescu a dezvăluit că ar fi putut ajunge din nou antrenor la Rapid, dacă Dan Șucu ar fi primit baza Pro Rapid din partea Ministerului Transporturilor.

„Înainte am luat în considerare să merg la Rapid. Am fost la Ministerul Transporturilor, am discutat cu secretari de stat, pentru a da fotbalului baza Pro Rapid. O bază în care eu am investit mult, şi sentimental şi material.

Să o dea înapoi pentru că o echipă are nevoie de un loc al ei de pregătire. Dacă vrei să faci performanţă trebuie să te izolezi un pic. Dacă domnul Şucu primea baza Pro Rapid, azi eram antrenor la Rapid.

Dar cei de la minister nu au vrut să dea Pro Rapidul. La Dinamo la fel, puteam să merg, dar fără stadion eu nu pot să merg acolo. Eu nu pot să îmi permit să nu câştig. Mie trebuie să îmi creezi toate condiţiile pentru performanţă. Nu le am, mâine e la revedere”, a explicat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

