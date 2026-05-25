Război înainte de Dinamo - FCSB Becali și Nicolescu s-au „certat” în direct: „Au luat-o în freză” / „Să arătăm respect”

Andrei Nicolescu și Gigi Becali.
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 13:40
  • Gigi Becali și Andrei Nicolescu au avut un schimb de replici înaintea derby-ului Dinamo - FCSB.
  • Meciul va decide ultima echipă din România calificată în preliminariile Conference League. 
  • Duelul este programat vineri, 29 mai, de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Discuția a venit după ce roș-albaștrii au trecut de FC Botoșani în semifinala barajului, scor 4-3.

Becali a înțepat-o pe Dinamo: „Au luat-o și ei în freză”. Nicolescu a replicat: „A fost suporterul nostru în play-off

Becali a comentat declarațiile lui Nicolescu, care spusese că Dinamo pornește favorită în derby. Patronul FCSB a pus sub semnul întrebării ideea că Dinamo ar fi superioară valoric.

„El spune, eu spun, tu spui, fiecare spune. Se poate întâmpla orice, ați văzut și aseară (n.r. în FCSB – FC Botoșani), dar ca favoriți, trebuie să ai niște argumente.

La ce sunt favoriți? Că se joacă pe Arc (n.r. - Arcul de Triumf) Sunt favoriți la suporteri. Ca valoare… de departe. Când sunt meciuri așa tari”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Totuși, finanțatorul FCSB a admis că Andrei Nicolescu a procedat corect din postura de conducător, încercând să transmită încredere echipei înaintea unui meci cu miză importantă.

Nu că are moralul ridicat, el (n.r. - Andrei Nicolescu) e conducător și, fiind conducător, băiat deștept, așa trebuie să zică. Dacă era fraier, nu spunea. Spunea că «hai să vedem, că 50-50». Omul e conducător și spune «suntem favoriți!» Bravo lui, așa se zice. El, spunând așa, mai anihilează puțin din emoția aceea a jucătorilor, foarte bine zice. Gigi Becali, patronul FCSB

Andrei Nicolescu a răspuns într-un ton temperat și a spus că, în astfel de discuții, trebuie păstrat respectul între conducătorii celor două cluburi.

„Este un respect pe care trebuie să-l avem și să-l arătăm. Cu domnul Becali tot timpul în discuții am arătat acest respect, cred eu și sper că l-am arătat tot timpul și am respectat tot timpul maniera în care își gestionează clubul acolo și deciziile pe care vrea să le ia.

E clar că fiecare dintre noi trebuie să găsim cele mai bune instrumente pentru a pentru a învinge și din punctul ăsta de vedere are dreptate”, a declarat oficialul lui Dinamo.

Schimbul de replici a continuat cu o ironie a lui Becali, care a spus că Dinamo a avut un sezon mai bun decât FCSB, dar a fost depășită în final de CFR Cluj în play-off.

„Au dreptul să o zică: «bă, ce vorbești, vezi de treaba ta, ai fost prin play-out pe acolo, taci din gură». Adevărul e adevăr”.

Și ei au fost în play-off, dar nu mă așteptam să îi depășească CFR-ul. Adică îi vedeam pe un loc 2. Craiova pe 1, ei cu Rapidul pe 2, 3. Au luat-o și ei în freză”, a mai spus Becali.

Replica lui Nicolescu a venit imediat: „Îi mulțumesc domnului Becali că a fost suporterul nostru în play-off”.

Ce mă interesează în fotbal sunt trăirile. Pe mine mă interesează Dinamo și Rapid. Ce Craiova, ce CFR, că a luat de 6 ori. Mă interesa? Pe mine mă interesează să nu ia Dinamo și Rapid. Gigi Becali, finanțatorul FCSB

Nicolescu a preferat să vorbească despre tabloul mai larg al fotbalului din București

„Eu cred că mai important e ca noi, Capitala, cluburile de aici, să fim mai sus.

E un semnal de alarmă cu cele trei cluburi din București”, a spus președintele lui Dinamo, făcând referire la faptul că Dinamo, FCSB și Rapid nu s-au luptat pentru titlu.

