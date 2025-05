„Am venit, am jucat” Octavian Chihaia laudă prestația Rapidului, după remiza cu U Cluj: „Ar fi fost nedrept să pierdem”

U CLUJ - RAPID 2-2. Octavian Chihaia (44 de ani), antrenorul interimar al Rapidului, s-a declarat mulțumit de jocul giuleștenilor.

U Cluj - Rapid, scor 2-2, a fost ultimul meci al sezonului pentru cele două echipe.

Octavian Chihaia: „Am venit, am jucat”

Octavian Chihaia s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale:

„Am prestat un joc solid. Mi s-ar fi părut nedrept să pierdem. Sunt bucuros de joc. Sperăm să continuăm așa.

Eu sunt aici printr-o conjunctură. Am avut două zile de pregătire. Am venit, am jucat.

E un lot de valoare. Băieții meritau mai mult. Cu multă muncă se poate realiza maximum”, a spus Chihaia, imediat după meci, la Digi Sport.

Antrenorul interimar al giuleștenilor a vorbit și despre lipsa suporterilor, pe care-i consideră foarte importanți:

„Asta e o bilă neagră (n.r. - că nu au fost suporterii Rapidului la meci). Ar fi fost frumos să aplaudăm echipa împreună. Ei sunt un plus la fiecare joc”, a mai spus antrenorul.

Cristi Manea: „Trebuie să învățăm din greșeli”

Fundașul Rapidului, Cristi Manea, s-a declarat mândru de echipă:

„A fost un meci bun și sunt mândru de colegii mei. A fost un sezon cu bune și cu rele, trebuie să învățăm din greșeli.

„Fanii sunt al 12-lea jucător pentru noi și le-am simțit lipsa”.

Cristi Manea a fost întrebat despre informația că s-ar consuma alcool în cantonamentul Rapidului:

„Nu comentez. Nu este adevărat și țin să-i susțin pe colegii mei, pentru că se caută doar defăimarea clubului”.

