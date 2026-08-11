Se retrage Messi din fotbal? Informații contradictorii după moartea tatălui său » Ce se știe în acest moment, oficial

Lionel Messi (39 de ani), căpitanul Argentinei și jucătorul lui Inter Miami, trece printr-o perioadă dificilă după moartea tatălui său, Jorge Messi.

În ultimele zile au apărut numeroase informații și speculații despre o posibilă retragere a argentinianului din fotbal.

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Jorge Messi a murit sâmbătă dimineață, la 68 de ani, într-o clinică din Rosario, după o lungă perioadă în care a avut probleme de sănătate. El a fost unul dintre cei mai importanți oameni din viața și cariera fiului său și i-a fost, timp de mulți ani, reprezentant.

Ce se știe despre o posibilă retragere a lui Lionel Messi

Messi a revenit în Argentina pentru a fi alături de familie, iar în acest moment nu există un anunț oficial din partea jucătorului, a celor de la Inter Miami sau a MLS privind o retragere definitivă.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Messi și-ar fi întrerupt activitatea pentru o perioadă nedeterminată, fără să fie stabilită o dată pentru revenirea sa la Inter Miami.

De aici au apărut și numeroase speculații privind o posibilă retragere, amplificate inclusiv de informații neverificate sau false distribuite în mediul online.

FOTO. Lionel Messi la Inter Miami

Totuși, situația contractuală nu indică în acest moment o despărțire de fotbal. Inter Miami a anunțat în octombrie 2025 că Messi și-a prelungit contractul până la finalul sezonului 2028 din MLS.

Messi nu și-a anunțat retragerea nici de la naționala Argentinei, după ce a participat la Mondialul din 2026.

În iunie, în perioada în care Jorge Messi era bolnav, familia a publicat un comunicat prin care reclama numărul mare de „zvonuri și speculații” și cerea ca informațiile care nu provin din familie să nu fie considerate valide, potrivit tycsports.com.

În lipsa unui anunț oficial din partea lui Messi, orice concluzie privind încheierea carierei sale este, în acest moment, prematură.

Cazul lui Carlos Tevez, readus în discuție

În presa sud-americană și printre suporteri este amintit și cazul lui Carlos Tevez, care a luat o decizie asemănătoare după moartea tatălui său.

Tevez a încetat să mai joace în 2021, după plecarea de la Boca Juniors, iar un an mai târziu a confirmat oficial retragerea, conform goal.com.

Fostul atacant al lui Manchester United, Manchester City și Juventus a spus atunci că moartea tatălui său, Segundo Raimundo, a avut un rol decisiv:

Am încetat să joc pentru că mi-am pierdut fanul numărul 1! Carlos Tevez, fost atacant

Performanțele lui Lionel Messi

Messi are numeroase trofee câștigate, printre care: un Campionat Mondial, patru trofee Champions League, 10 titluri La Liga, două trofee în Ligue 1, trei Supercupe UEFA,

Messi este deținătorul recordului pentru cele mai multe Baloane de Aur, cu 8 astfel de distincții.

A fost desemnat cel mai bun jucător al lumii în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023.

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