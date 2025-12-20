Veste excelentă pentru Dinamo Când ar urma să înceapă lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a vorbit despre lucrările pentru noul stadion Dinamo.

Arena va fi dată în folosință tuturor secțiilor sportive din cadrul CS Dinamo, dar și pentru agrement.

CNI a aprobat, în cursul acestei săptămâni, planul Consiliului Local Sector 2 pentru cofinanțarea construirii noii arene multifuncționale Dinamo.

Lucrările pentru noul stadion Dinamo, aproape de start

Primarul Sectorului 2 a dezvăluit că investiția din „Ștefan cel Mare” vizează mai multe secții sportive.

„Nu vorbim doar despre stadion. Vorbim despre opt săli de sport, pentru majoritatea disciplinelor practicate astăzi la Dinamo, amplasate sub stadion. Majoritatea secțiilor vor fi mutate acolo”, a spus Rareș Hopincă, potrivit Radio Dinamo.

Proiectul noii arene sportive din „Ștefan cel Mare” ar fi nu doar pentru Clubul Sportiv Dinamo, ci și pentru locuitorii Sectorului 2:

„În paralel, ne-am propus realizarea unei piste de alergare de aproximativ 2 km în tot Parcul Dinamo, spații exterioare dedicate mișcării pentru seniori, zone de fitness, zone de relaxare și spații verzi.

Parcul Dinamo, care are aproximativ 20 de hectare, va deveni un veritabil parc sportiv, un plămân verde pentru centrul orașului.

Vom avea terenuri de baschet, de minifotbal, mese de ping-pong, toate accesibile gratuit publicului pentru sportul de masă. Orice echipă de cartier va putea veni să joace gratuit”.

Edilul Sectorului 2 a dezvăluit când ar putea începe lucrările pentru noul stadion.

„Din punct de vedere birocratic, Primăria Sectorului 2 a efectuat deja prima tranșă din cofinanțare, în valoare de 37,6 milioane de lei, către Compania Națională de Investiții.

Urmează emiterea ordinului de începere a lucrărilor, cel mai probabil la începutul lunii ianuarie. Nu mai există bariere legale, contractuale sau administrative . Lucrările pot începe în funcție de condițiile meteo”, a declarat Rareș Hopincă.

Rareș Hopincă: „O sală de sport plină înseamnă un spital mai gol”

Hopincă e de părere că proiectul unui stadion și al unui parc sportiv modern va ajuta locuitorii întregului sector:

„O sală de sport plină astăzi va însemna un spital mai gol mâine. Investiția în sport este, de fapt, o investiție în sănătate. De aceea mă deranjează abordările populiste de tipul «sport versus sănătate».

Primăria Sectorului 2 nu are spitale în subordine, dar doar în acest an am alocat peste 15 milioane de lei pentru a susține spitalele Pantelimon și Colentina.

Investiția în stadionul Dinamo este de aproximativ 25 de milioane de euro, dar nu poți spune că nu investim în sănătate și investim doar în stadioane. Este fals. Sunt investiții complementare”.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

