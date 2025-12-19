CNI a aprobat, miercuri, planul de cofinanțare a noii arene multifuncționale Dinamo.

Lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” sunt aproape de a începe.

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, marți, cofinanțarea construirii noii arene din „Ștefan cel Mare”.

CNI a aprobat planul de cofinanțare a noii arene Dinamo

Oficialii Clubului Sportiv Dinamo și cei ai Primăriei au înaintat, miercuri, convenția de cofinanțare către CNI. Aceasta a fost aprobată și semnată , potrivit prosport.ro.

25.000.000 de euro este suma ce va fi cotizată de către Primăria Sectorului 2 pentru construcția noului stadion Dinamo

Astfel, lucrările pentru construcția noii arene multifuncționale Dinamo sunt aproape de a lua startul.

Bog'Art, firma care a câștigat licitația pentru construcția stadionului din „Ștefan cel Mare”, ar urma să înceapă lucrările în luna ianuarie, conform sursei menționate.

Magistralele de apă și termoficare din zonă vor fi deviate

Deși planul pentru construirea stadionului a fost aprobat, punerea în practică a lucrărilor este complicată.

Amplasamentul noii arene ar fi traversat de o conductă de termoficare și una de alimentare cu apă.

Acestea vor fi deviate și repoziționate și vor fi realizate galerii de beton.

Administratorii au obținut deja autorizație pentru a demara lucrările.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport