Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările +8 foto
Noul stadion Dinamo FOTO: Facebook - Primăria Sectorului 2
Superliga

Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 17:54
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 17:54
  • CNI a aprobat, miercuri, planul de cofinanțare a noii arene multifuncționale Dinamo.
  • Lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” sunt aproape de a începe.

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, marți, cofinanțarea construirii noii arene din „Ștefan cel Mare”.

Stoinov, propus în străinătate Fundașul ar putea pleca de la Dinamo după doar 5 luni petrecute în România
Citește și
Stoinov, propus în străinătate Fundașul ar putea pleca de la Dinamo după doar 5 luni petrecute în România
Citește mai mult
Stoinov, propus în străinătate Fundașul ar putea pleca de la Dinamo după doar 5 luni petrecute în România

CNI a aprobat planul de cofinanțare a noii arene Dinamo

Oficialii Clubului Sportiv Dinamo și cei ai Primăriei au înaintat, miercuri, convenția de cofinanțare către CNI. Aceasta a fost aprobată și semnată, potrivit prosport.ro.

25.000.000 de euro
este suma ce va fi cotizată de către Primăria Sectorului 2 pentru construcția noului stadion Dinamo

Astfel, lucrările pentru construcția noii arene multifuncționale Dinamo sunt aproape de a lua startul.

Bog'Art, firma care a câștigat licitația pentru construcția stadionului din „Ștefan cel Mare”, ar urma să înceapă lucrările în luna ianuarie, conform sursei menționate.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
labels.photo-gallery

Magistralele de apă și termoficare din zonă vor fi deviate

Deși planul pentru construirea stadionului a fost aprobat, punerea în practică a lucrărilor este complicată.

Amplasamentul noii arene ar fi traversat de o conductă de termoficare și una de alimentare cu apă.

Acestea vor fi deviate și repoziționate și vor fi realizate galerii de beton.

Administratorii au obținut deja autorizație pentru a demara lucrările.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
117.000.000 de euro
ar urma să coste noul stadion Dinamo

Citește și

La un pas de Liga 1! Un jurnalist italian face un anunț neașteptat despre George Pușcaș » Cu ce echipă ar negocia
Superliga
14:58
La un pas de Liga 1! Un jurnalist italian face un anunț neașteptat despre George Pușcaș » Cu ce echipă ar negocia
Citește mai mult
La un pas de Liga 1! Un jurnalist italian face un anunț neașteptat despre George Pușcaș » Cu ce echipă ar negocia
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
dinamo bucuresti constructie cni stadion dinamo
Știrile zilei din sport
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Liga 2
19.12
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Citește mai mult
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Stranieri
19.12
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Citește mai mult
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Superliga
19.12
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Citește mai mult
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Superliga
19.12
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Citește mai mult
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:53
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
13:08
„Turcia nu e Brazilia!” Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!”
„Turcia nu e Brazilia!”  Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!” 
12:03
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale  în această iarnă » Ce spune despre Pancu
11:37
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
19.12
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Superliga
19.12
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Citește mai mult
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Superliga
19.12
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Citește mai mult
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
19.12
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share