„Am băut ca să uit” Confesiunea dureroasă a unui fost campion: „Am avut gânduri pe care nu ar trebui să le aibă nimeni”

Rasmus Windingstad (31 de ani), fost campion la schi alpin, a povestit deschis despre lupta sa cu tulburarea bipolară.

Norvegianul, diagnosticat în urmă cu doi ani, a concurat timp de 12 ani la Cupa Mondială și a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Rasmus Windingstad, despre viața cu tulburare bipolară: „Mi s-a spus că am avut mononucleoză”

„Am tulburare bipolară de tip 2, așa cum se numește. De când aveam 19 ani am avut coborâșuri profunde și mari dificultăți cu sănătatea mintală.

Am primit diagnosticul în urmă cu puțin peste doi ani”, a spus Windingstad, conform nrk.no.

Fostul sportiv descrie depresia ca pe o spirală care se termină întotdeauna negativ și care îi afectează gândirea, memoria și comportamentul.

Toată logica și rațiunea dispar pe fereastră și rămâi doar cu negativitate și gânduri care nu ar trebui să le aibă nimeni. Există anumite semne că nu mă simt bine. Îmi este extrem de greu să port o conversație, fac multe pauze și gândesc mult. Ceea ce spun nu are prea mult sens și nu are coerență. Ești atât de distructiv în gânduri, dar ești conștient ce este de fapt sănătos și bine. Totuși, faci opusul, pentru a te distruge mai mult. Rasmus Windingstad

Primele semne au apărut în clasa a XII-a, când și-a pierdut motivația pentru schi.

„Atunci m-am pierdut complet în gândurile mele. Nu mai voiam să merg la schi și nu mai aveam energie pentru nimic.

Am mers la doctor și mi s-a spus că am avut mononucleoză. Deci, într-un fel, mononucleoza a fost explicația de atunci ”, a mai spus Windingstad.

Mononucleoza, cunoscută și sub denumirea de „boala sărutului”, este o infecție virală.

Rasmus Windingstad a mărturisit că a avut gânduri de suicid: „Nu se întâmplă des”

Windingstad spune că se simte „normal” în aproximativ 80% din timp. Însă restul de 20% poate fi un adevărat coșmar, așa cum s-a întâmplat după ce a încheiat pe locul trei în proba de slalom uriaș din Palisades Tahoe, SUA, în februarie 2023.

„Eram complet la pământ. Oamenii interpretează cum vor, dar eu eram în punctul cel mai jos, cu gânduri pe care nu ar trebui să le aibă nimeni. A trebuit să pară că am o dispoziție bună după ce am obținut locul trei.

Faptul că am reușit să particip la cursă... Voiam doar să plec. Seara am ieșit cu câțiva băieți, să sărbătorim, dar de fapt beam ca să uit.”

Sportivul a mărturisit că a trecut și prin momente în care a avut gânduri de suicid.

Da. M-am gândit și la asta. Nu se întâmplă des. Dar s-a întâmplat. Lumea este un loc deprimant și minunat în același timp, și tot ce e între. Rasmus Windingstad

Rasmus Windingstad: „Viața mea a devenit mult mai bună după diagnostic”

Rasmus Windingstad a vorbit și despre sprijinul familiei sale: tatăl său, Bard, mama sa, Lena și fratele său, Tobias.

„E o provocare (n.r. - să fie aproape de el). În special în acele perioade. Sunt extrem de recunoscător celor care m-au susținut când eram jos.

Devin o persoană diferită. Cel care devin nu mai e de recunoscut. Probabil părinții au avut parte de momente grele, dar au fost mereu alături de mine”, a mai spus acesta.

Diagnosticul i-a oferit instrumentele și medicamentele necesare pentru a-și menține echilibrul.

„Acum am parte de ajutor și am cunoștințele necesare pentru a lua decizii corecte, chiar când mă simt rău. Cel mai important e că cei din jur mă ajută să observ semnele timpurii ale depresiei sau hipomaniei. Viața mea a devenit mult mai bună după diagnostic”

Poți realiza multe în viață chiar și cu dificultăți. Eu și mulți alții suntem dovada că stigmatul bipolarității nu împiedică succesul profesional sau personal. Rasmus Windingstad

Persoane celebre cu tulburare bipolară, conform sursei citate:

Britney Spears

Edvard Munch

Christine Koht

Winston Churchill

Catherine Zeta-Jones

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport