„Deloc înfricoșător”  Dinamoviștii nu se tem de atmosfera din Giulești: „Astea vor fi armele noastre” +52 foto
Dinamo/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Deloc înfricoșător” Dinamoviștii nu se tem de atmosfera din Giulești: „Astea vor fi armele noastre”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 23:22
  • Dinamoviștii Raul Opruț (28 de ani), Danny Armstrong (28) și Alexandru Musi (22) au vorbit despre derby-ul cu Rapid.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 21:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Fundașul stânga al „câinilor” este convins că roș-albii pot obține un rezultat favorabil dacă respectă planul tactic al antrenorului Nuno Campos.

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RAPID - DINAMO. Raul Opruț: „Armele noastre vor fi reprezentate de jocul pe care îl vom presta”

„Armele noastre vor fi reprezentate de jocul pe care îl vom presta. Dacă vom putea să punem în practică ceea ce pregătim săptămână de săptămână la antrenamente, cu siguranţă le vom putea pune probleme”, a declarat Opruț, citat de orangesport.ro.

Opruț a scos în evidență și forma bună a jucătorilor din ofensivă:

„Avem jucători în formă, mai ales în faţă, care au arătat că au poftă de fotbal. Trebuie să înţeleagă ce le cere Mister.

Cred că, cu sistemul acesta pe care îl jucăm noi, dacă facem ceea ce trebuie să facem şi ne prezentăm bine, cu încredere şi curaj, putem să punem probleme oricărei echipe şi să câştigăm multe meciuri”.

Danny Armstrong: „Este normal să fiu nerăbdător”

Scoțianul speră ca Dinamo speră la un nou succes în fața Rapidului, după victoria categorică, scor 3-1, din ultimul duel direct.

„Abia aştept acest derby. Este un meci important, dar trebuie să avem aceeaşi concentrare ca la orice alt meci. În plus, fiind vorba de un derby, stadionul este plin. Aşa că este normal să fiu nerăbdător.

În ultima confruntare cu Rapid am ieşit învingători, după o pauză foarte lungă în care nu mai reuşiserăm asta. A fost un sentiment frumos şi îmi doresc să continuăm cu aceste rezultate în derby.

Derby-urile sunt întotdeauna aşa, sunt întotdeauna bătălii. Avem şi un stadion bun pentru o confruntare ca aceasta, cu mulţi fani care sunt foarte porniţi şi care îşi doresc să ajute echipa să câştige meciul.

Dar ceea ce este clar, noi suntem pregătiţi pentru tot”, a declarat Armstorng pentru sursa citată.

FOTO. Dinamo - Rapid 3-1, ultima confruntare dintre cele două echipe

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Dinamo - Rapid Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro (17).jpeg

Galerie foto (52 imagini)

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Danny Armstrong: „Deloc înfricoșător”

Extrema „câinilor” nu se teme de atmosfera din Giulești:

„Nu este deloc înfricoşător, este foarte frumos. Pentru orice fotbalist este un meci pe care aşteaptă cu nerăbdare să îl joace cu asemenea public. Este nerăbdare, dar niciodată frică”.

Britanicul a mai vorbit despre prestațiile sale și sistemul de joc al lui Nuno Campos:

„Faptul că am produs goluri, că am dat pase de gol, înseamnă că echipa merge bine, aşa că îmi doresc să îmi menţin aceste evoluţii şi să vină şi mai multe victorii pentru echipă.

Sper să pot să ajut cât mai mult echipa, să marchez goluri sau să dau pase de gol, să joc bine în general. Iar dacă pot să îi ajut pe colegi să joace bine, atunci o să fie grozav.

Mă bucur foarte mult că discut cu cei din staff şi îmi explică ceea ce am de făcut. Cu cât pot să învăţ mai bine, cu cât pot să ascult mai mult, cu atât mă va ajuta. Este diferit de ceea ce sunt obişnuit, dar până acum mă simt foarte bine şi sunt foarte încântat să pot să-mi îmbunătăţesc jocul.

Avem un stil de joc şi vom analiza punctele slabe şi pe cele forte ale Rapidului. Avem jucători buni care să aplice planul nostru, jucători rapizi, puternici şi foarte tehnici. Avem multă încredere după ultimele meciuri în faţa Rapidului şi sper să putem arăta cât mai bine pentru a lua cele trei puncte.

Îmi doresc să dau o pasă de gol şi Dinamo să fie învingătoare. Cea mai importantă este victoria, aşa că nu contează ce reuşite am eu.

Cel mai mult contează să câştigăm meciul. Chiar nu contează dacă am eu un assist sau altcineva, atât timp cât luăm cele trei puncte.

Din ceea ce îmi amintesc din sezonul trecut, au nişte jucători buni, dar şi ei au mai adus unii jucători. Nu aş vrea să mă gândesc prea mult la ceea ce au ei. Cred că cel mai important este să ne concentrăm la jocul nostru şi la echipa noastră.”, a concluzionat Armstrong.

Alexandru Musi: „Nu mă tem”

Autor a două goluri în acest sezon, Alexandru Musi a dezvăluit că este și el pregătit de derby și nu o să se lase intimidat de atmosfera din Giulești.

„Rapid este o echipă foarte bună, mai ales că a sosit și domnul Pancu la ei. Este un antrenor bun. Cu siguranță se face treabă bună acolo și le doresc baftă, dar nu împotriva noastră. 

Chiar îmi place să joc pe terenuri din astea, unde sunt mulți fani împotriva noastră. Nu mă sperie, sunt învățat, zic eu”, a declarat Alexandru Musi, citat de digisport.ro.

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