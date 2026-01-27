Drama lui Opruț Fotbalistul dinamovist a trecut recent prin momente dificile: „Mi-a povestit Cîrjan că te-a luat plânsul în mașină” +13 foto
Raul Opruț, 28 de ani, a trecut recent prin momente dificile pe plan personal
Drama lui Opruț Fotbalistul dinamovist a trecut recent prin momente dificile: „Mi-a povestit Cîrjan că te-a luat plânsul în mașină"

Publicat: 27.01.2026, ora 21:44
  • Raul Opruț, 28 de ani, a trecut recent prin momente dificile pe plan personal
  • Fundașul a căutat să le depășească continuând să se antreneze și să joace la intensitate maximă

Fotbalistul a fost invitat în direct la 48TV, iar moderatorul Ștefan Știucă a spus că Opruț și-a pierdut bunicul, însă a vrut să continue să joace pentru Dinamo, deoarece asta și-ar fi dorit bunicul lui.

„Mi-a povestit Cătălin Cîrjan că te-a luat plânsul în mașină, după antrenament, și n-ai spus nimic. Ai jucat, te-ai dus la înmormântare și ți-ai văzut de joc...”, a spus Știucă.

Opruț și drama familială prin care a trecut: „Sigur își dorea mai mult să mă vadă la meci, decât la înmormântare”

„De amândoi bunicii eram foarte atașat. Bunica mea a murit mai demult.

Nu am vrut să spun, pentru că nu am vrut ca lucrul acesta să mă afecteze. Cred că și ei (n.r. bunicii) își doreau să joc meciurile.

Cu siguranță mă văd de sus. Mai ales bunicul, el a trăit până recent, sigur își dorea mai mult să mă vadă la meci, decât la înmormântare, sunt sigur. Mi-a confirmat mătușa mea asta.

Am avut parte de norocul acesta în viață, pe lângă părinți am avut foarte mult ajutor din partea bunicilor, a mătușii mele - sora tatălui meu, de la Caransebeș, a unchiului meu, Nicu, cel care m-a «lansat» în fotbal pentru că m-a luat de la Voislova de pe străzile unde băteam mingea, a văzut că am talent și că-mi doresc lucrul acesta.

Ai mei erau reticenți dar el i-a convins și m-a dus la Timișoara, m-a ajutat și financiar la început, a fost peste tot după mine și cred că o mare parte din succesul pe care-l am azi i se datorează și lui.

A crezut în mine și i-a «forțat» pe ai mei să mă lase să fac fotbal de performanță”, a povestit Opruț.

Opruț: „Lumea nu știe nimic din spatele cortinei”

Fundașul stânga a vorbit și despre impactul comentariilor negative ale fanilor asupra psihicului jucătorilor:

„Cu siguranță multă lume vede doar etapa de campionat și nu știe nimic din spatele cortinei. Pe de o parte e și normal, suntem jucători profesioniști, plătiți pentru a face acest lucru indiferent de anumite circumstanțe.

Chiar dacă avem unele trăiri și nu avem mereu zile bune, suntem jucători profesioniști.

Dar când e vorba de injurii, de familie în general, să fie mult mai atenți. Sunt mulți care poate nu au familie sau membrii familiei au decedat, e un lucru de respect”.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț cu Hermannstadt

