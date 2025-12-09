„O parte din sufletul meu e acolo” Mircea Lucescu, prima reacție după ce a aflat stadionul pe care se va disputa barajul Turcia - România

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a reacționat după ce federația turcă a hotărât ca barajul pentru CM 2026 să se dispute pe arena lui Beșiktaș, fosta sa echipă.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, în semifinala barajului, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Lucescu, care a făcut istorie ca antrenor al lui Beșiktaș în perioada 2002 - 2004, a vorbit despre condițiile excelente de pe stadionul echipei din Istanbul.

TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu: „O parte din sufletul meu acolo”

„Este o parte din sufletul meu acolo! A fost singura echipă dintre cele mari din Istanbul ce a câștigat campionatul cand a făcut 100 de ani .

Este un stadion de excepție, după ce a fost refăcut. Este ceva incredibil, cu o sonorizare extraordinară”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit gsp.ro.

Detalii interesante despre Beșiktaș Park:

Noul stadionul al lui Beșiktaș a fost inaugurat in aprilie 2016

Are o capacitate de 42.445 de locuri

Gazonul este unul hibrid, ca cel de pe Arena Națională

Il Luce ajungea pe banca lui Beșiktas în iunie 2002, la scurt timp după despărțirea de Galatasaray.

La chiar primul său sezon la cârma „vulturilor”, actualul selecționer al României bifa o performanță greu de egalat în fotbalul din Turcia: reușea să îi aducă titlul lui Beșiktaș chiar în anul centenarului, cu 85 de puncte.

89 de meciuri a bifat Mircea Lucescu pe banca celor de la Beșiktaș: 53 de victorii, 19 egaluri și 17 înfrângeri (golaveraj 162-95)

FOTO. Imagini cu stadionul celor de la Beșiktaș, unde se va disputa partida Turcia - România:

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

