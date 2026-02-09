Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat public problema pariurilor și a integrității competițiilor din fotbalul românesc.

Oficialul FRF a recunoscut că fenomenul trucării meciurilor reprezintă o realitate îngrijorătoare.

Burleanu a confirmat că există anchete aflate în desfășurare, care vizează persoane din interiorul fotbalului românesc.

Răzvan Burleanu confirmă problemele cu pariurile ilegale: „Sunt jucători, antrenori și arbitri audiați astăzi”

Întrebat dacă se mai pariază în continuare pe meciurile din România, fără a face referire la o anumită ligă sau competiție, Burleanu a răspuns.

„Răspunsul meu este da, clar, se pariază. Clar avem probleme cu trucarea anumitor meciuri și, implicit, cu parierea pe propriile meciuri ale unor echipe.Ți-am zis că sunt un om sincer, onest. Dacă vreau să-ți ascund ceva, mai degrabă spun că nu știu.

Asta este una dintre marile noastre provocări, fiindcă mesajul nostru, ca Federație, este foarte clar în această direcție: am declarat un război pentru apărarea integrității jocului de fotbal.

Cine are alte idei în cap ar face bine să facă un pas în afara fotbalului cât mai devreme posibil.

În momentul de față, avem în derulare foarte multe audieri în această zonă. Pot să confirm: sunt jucători, antrenori, arbitri, nu de primă ligă, care sunt audiați astăzi”, a spus Burleanu, în cadrul podcastului realizat de Mercori

Cred că suntem una dintre țările care au cea mai bună colaborare cu poliția și cu parchetul. La nivel de UEFA avem o unitate specială de anti-matchfixing (n.r. - anti trucării meciurilor). Noi, când vorbim de pariuri în fotbal, să nu ne gândim că se fac ca în vremurile Cooperativei: între doi președinți de club, plus un reprezentant al federației care să fie garantul că va fi cel care trebuie. Răzvan Burleanu

Declarațiile lui Burleanu apar la scurt timp după decizia Comisiei de Disciplină a FRF de a-l suspenda și amenda pe agentul Cătălin Sărmășan, în urma constatării unor activități de pariere, inclusiv pe meciuri din România.

Agentul are sub contract nume importante din Liga 1 precum David Miculescu, Cătălin Cîrjan sau Dennis Politic.

„Avem în zona asta rețelele de infracționalitate pe care le descoperim și în orice alte zone. Aceleași rețele de infractori din traficul de droguri, spălare de bani, prostituție le regăsești și aici.

În perioada următoare este rolul comisiilor și al instanțelor să demonstreze ceea ce noi, cu sprijinul poliției, parchetului și al tuturor partenerilor de la nivel extern, am reușit să probăm.

În momentul de față suntem în mijlocul audierilor, nici eu nu am acces la toate informațiile din dosar. Indiferent de cine este implicat, nu se va bucura de nicio clemență”, a mai spus Burleanu.

Totodată, la finalul anului trecut, fotbalul românesc a fost zguduit de un scandal la Metaloglobus, unde mai mulți jucători ai echipei din Superliga au fost acuzați că ar fi pariat împotriva propriei echipe.

