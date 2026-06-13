Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Răzvan Burleanu - Steaua FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro) / Montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 19:22
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 21:47
  • Reprezentanții „Steaua Liberă”, o pagină dedicată suporterilor steliști, i-au adresat întrebări despre situația de la clubul din Ghencea lui Răzvan Burleanu (41 de ani)
  • Președintele Federației Române de Fotbal s-a aflat la Sports Festival, în Cluj, la o acțiune la care a răspuns întrebărilor publicului
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Un fan al „militarilor” l-a întrebat pe Burleanu despre Steaua, club care, deși a terminat de mai multe ori pe poziție promovabilă sau de baraj, nu a putut ajunge în Liga 1 din cauza formei de organizare exclusiv publice, fiind susținut financiar de Ministerul Apărării.

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Răzvan Burleanu a evitat să le răspundă suporterilor steliști

Întrebat dacă „Liga 1 își permite să refuze echipa și totodată brandul Steaua în Liga 1”, conform celor de la Steaua Liberă, Răzvan Burleanu a evitat să răspundă clar, declarând în mai multe rânduri că Federația Română de Fotbal nu are puterea de a schimba legi.

Explicațiile nu i-au mulțumit pe fanii „roș-albaștrilor”, aceștia blamându-l ulterior pe șeful fotbalului din România pe pagina de Facebook.

„Am avut ocazia de a-i pune azi întrebări lui Răzvan Burleanu. L-am întrebat dacă consideră că liga 1 își permite să refuze Steaua București, cel mai important brand sportiv din țară, și, având în vedere că alte țări au făcut excepții pentru cluburile lor de tradiție, dacă e dispus și el să facă o excepție pentru singura câștigătoare de CCE din România.

Răzvan Burleanu nu a răspuns la întrebări. A preferat să schimbe subiectul și să vorbească despre legi și ministere, cum a făcut de multe ori atunci când a vorbit despre Steaua.

Am insistat. L-am întrebat dacă nu e în interesul lui să ceară să se facă o excepție pentru Steaua. Răzvan Burleanu a evitat din nou întrebarea, spunând că federația nu are puterea de a schimba legi.

Din păcate pentru el, știm însă că nu e așa. Doar anul trecut, FRF a trimis către ANS un proiect de modificare a unor articole din Legea Sportului, mai exact a articolelor 35 și 36. A făcut acest lucru pentru a-și rezolva problemele cu afilierea/dezafilierea de cluburi. Are așadar putere. Putere în orice caz mai mare ca a noastră.

Dar nu l-am întrebat dacă se poate, ci dacă vrea. Nu ne-a spus.

Singura concluzie pe care o putem trage este așadar că Răzvan Burleanu nu consideră că e în interesul fotbalului românesc ca singura câștigătoare de CCE din România să joace în Liga 1. Chiar dacă situația fotbalului românesc e una jalnică și chiar dacă însuși Răzvan Burleanu a spus cu doar câteva minute înainte de primi întrebarea noastră că un principiu important pentru FRF e ca cei mai buni să joace cu cei mai buni.

V-am spus că FRF nu vrea Steaua în liga 1. Dacă dorea, își modifica regulamentul de licențiere ca să fie ca în 2016, atunci când nu era legat de nicio lege. Aveți aici o mică confirmare. Dacă mai era nevoie de așa ceva.

Acum poate înțelegeți de ce e important ca Steaua să lupte cu federația și să nu accepte să stea în genunchi în fața sa”, au transmis cei de la Steaua Liberă.

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