Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic

Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, a fost reţinut, marţi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind acuzat de complicitate la dare de mită

El avea funcție activă într-o structură de stat, rulând ca director juridic în Agenția Națională pentru Sport, unde a fost numit de colegul său de partid, Bogdan Matei

Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei pe care Tribunalul București a luat-o luni.

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a aflat miercuri în centrul atenției publice după ce DNA a emis un comunicat în care a anunțat reținerea lui, alături de un om de afaceri.

Cei doi sunt sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), Cuc fiind cel care ar fi intermediat legătura dintre omul de afaceri și cel care conduce RAR.

În anunțul public făcut de procurori, Răzvan Cuc e descris ca „persoană fizică fără calitate specială”. De fapt, fostul ministru al PSD fusese reactivat de un alt membru important din Partidul Social Democrat. E vorba despre Bogdan Matei, care l-a luat și i-a oferit o funcție importantă în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, cea de director juridic.

Nu mai departe de săptămâna trecută, Răzvan Cuc a participat în calitate de funcționar al ANS la o acțiune oficială. L-a însoțit pe Bogdan Matei la gala Federației Române de Lupte, care a fost organizată pe 9 decembrie la Predeal.

Fostul ministru al Transporturilor a fost adus în ANS de Bogdan Matei, care i-a oferit departamentul juridic. El a fost însărcinat să „reglementeze funcționarea sistemului sportiv”.

Ținând cont de ceea ce au prezentat procurorii în ordonanța de reținere de marți reise că actele pentru care s-au formulat acuzațiile la adresa lui Cuc au fost realizate chiar și în timp ce el rula ca director juridic în ANS. Conform datelor consultate din dosar de Hotnews, procuroriii au explicat ce acuzații pot proba:

În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA , ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor. În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul Cătălin Bușe, beneficiind și de ajutorul inculpatului Răzvan Cuc, i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului -cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat. Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul Cătălin Bușe, într-un timp cât mai scurt.

respectiv cu societatea administrată de inculpatul Cătălin Bușe, într-un timp cât mai scurt. Inculpatul Cătălin Bușe ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

În această toamnă, Răzvan Cuc fusese numit în Consiliul de Adminstrație al unei companii de stat din Piatra Neamț. În paralel era deja angajat într-o funcție publică: la Consiliul Județean Giurgiu, unde avea statut de consilier juridic.

La finalul lunii octombrie, pe linie de partid, PSD i-a oferit un post la București, în ANS. Bogdan Matei a semnat o adresă în care a solicitat Consiliului Județean Giurgiu ca Răzvan Cuc să fie detașat la ANS, unde a primit postul de director juridic.

Răzvan Cuc a fost ministrul Transporturilor în guvernele conduse doi lideri PSD, Grindeanu și Tudose. El a fost și senator, între 2020 și 2024, dar și deputat cu o legislatură înainte: 2016-2020.

Bogdan Matei, colegul său de partid, a preluat șefia ANS la începutul acestui an, după ce, în decembrie 2024, fosta șefă a sportului, Elisabeta Lipă a devenit parlamentar și a fost nevoită să renunțe la ANS. Matei a fost sunat de GOLAZO.ro, însă nu a răspuns apelurilor, pentru a comenta pe marginea acestui subiect.

Thomas Moldovan: „Numai de asta nu avea acum nevoie ANS”

Președintele ANS nu a dialogat cu GOLAZO.ro, însă a făcut-o Thomas Moldovan, vicepreședintele ANS.

Răzvan Cuc e directorul juridic al ANS, corect?

A fost, nu mai este.

De când?

De ieri, de când a fost reținut.

A fost demis, își dăduse demisia înainte?

Asta nu știu, pentru că nu e în subordinea mea partea juridică, deci nu aș ști să vă spun modalitatea prin care s-a luat decizia de a nu mai lucra la noi.



Nu am primit nimic intern, care a fost forma de angajare sau de demitere sau care altă procedură s-a aplicat în acest caz.

Dar vă amintiți dacă a dat concurs pentru postul respectiv? Ce calități l-au recomandat?

Asta nu știu să vă spun pentru că nu m-am ocupat eu, așa cum am mai spus. Nu a fost, nu e la mine sub ordine acest serviciu și nu m-am ocupat deloc de acest aspect.

Dar cine ar putea ajuta cu informații?

Domnul președinte Matei. El ar trebui să vă lămurească cu privire la condițiile de angajare ale domnului Cuc. Eu chiar nu am detalii.

Pe Bogdan Matei nu l-am putut găsi astăzi, deși am încercat în repetate rânduri. Știați de problemele cu legea ale lui Răzvan Cuc?

Aici vorbesc numai în nume personal când spun că nu. Am aflat de la televizor și am fost realmente surprins de toată povestea. Numai de asta nu avea nevoie ANS...

