Rinat Akhmetov (Foto: IMAGO)
George Neagu
17.12.2025, ora 15:06
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 15:07
  • Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul celor de la Șahtior Donețk, a făcut o nouă investiție în România.
  • Divizia de trading a DTEK, cel mai mare grup energetic privat din Ucraina care este deținut de omul de afaceri, a semnat un acord bilateral de cumpărare de energie regenerabilă cu portughezii de la EDP, care o produc în România.

Decizia vine după ce, în urmă cu două săptămâni, DTEK a semnat un acord similar cu danezii de la Eurowind pentru preluarea energiei dintr-un parc eolian și unul fotovoltaic din România.

Rinat Akhmetov continuă să investească în România

Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, dar și din lume, va cumpăra prin divizia de trading DTEK energie regenerabilă produsă în țara noastră de EDP.

„D. TRADING, o companie paneuropeană de trading recunoscută pentru abordarea sa orientată către clienți și pentru tehnologiile digitale avansate, a semnat un Contract de Achiziție a Energiei (PPA) cu EDP, un lider global în producția de energie regenerabilă și soluții energetice cu emisii reduse de carbon.

În baza contractului, EDP va furniza 200 GWh anual, energie provenită din portofoliul său din România. D.TRADING va beneficia de energie stabilă și curată, care va contribui anual la reducerea a peste 100.000 de tone de emisii de CO2”, se arată într-un comunica citat de economica.net.

Stanislav Dudka, oficial al D. Trading, a declarat că „Acest parteneriat demonstrează standardul pe care îl oferim clienților noștri din întreaga Europă: execuție rapidă pentru a valorifica momentul optim pentru client, soluții structurate fiabile și valoare comercială livrată fără întârzieri”.

„Acest acord reprezintă un pas important pentru EDP în România”

Andrei Răpeanu, Country Manager EDP în România, a vorbit despre înțelegerea bilaterală pe care compania o are cu D. Trading.

„Acest acord reprezintă un pas important pentru EDP în România, întrucât ne permite să colaborăm cu o companie care împărtășește angajamentul nostru pentru energie curată și fiabilă.

Prin securizarea producției din portofoliul nostru de energie regenerabilă, D.TRADING își consolidează operațiunile de furnizare împotriva volatilității pieței, contribuind totodată la decarbonizarea activităților sale.

În plus, acest PPA subliniază ambiția EDP de a maximiza valoarea proiectelor sale regenerabile de înaltă calitate la nivel global”.

Compania portugheză EDP este unul dintre principalii producători de energie regenerabilă din România. Este activă din 2008 în țară și operează peste 570 MW de capacitate eoliană și solară.

De cealaltă parte, D. Trading face parte din grupul DTEK, deținut de Rinat Akhmetov, care este cea mai mare companie energetică privată din Ucraina.

D. Trading, al doilea acord de achiziționare a energiei

În urmă cu două săptămâni, D. Trading a semnat un acord valabil pe doi ani cu Eurowind Energy pentru preluarea energiei regenerabile, acoperind o capacitate de 110 MW din active eoliene și solare din România.

„Adăugarea a 110 MW de capacitate eoliană și solară în România reprezintă un pas important în extinderea amprentei noastre de energie regenerabilă în UE”, a spus atunci Stanislav Dudka, oficial al D. Trading.

Rinat Akhmetov vrea să cumpere combinatul siderurgic din Galați

Akhmetov deține și compania Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, iar în România este deja prezent prin SCM Holding, investind în parcuri solare și eoliene.

Patronul celor de la Shakhtar Donetsk concurează pentru preluarea activelor combinatului Liberty Galaţi cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu, potrivit zf.ro.

Pe lângă dorința lui Akhmetov și Umbrărescu de a cumpăra combinatul siderurgic, Liberty Galați a mai primit oferte de la germanii Steel Mont şi de la o firmă din Turcia, conform sursei citate.

Combinatul siderurgic este deținut din iulie 2019 de grupul Liberty, al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

7,9 miliarde de dolari
este averea lui Rinat Akhmetov, potrivit Forbes, fiind al 451-lea cel mai bogat om al lumii

În luna martie, Liberty a apelat la concordatul preventiv, obiectivul fiind stabilizarea afacerii. A intrat în această procedură cu datorii de 1,2 miliarde de euro şi cu pierderi de 1,1 miliarde de euro.

Sahtior Donetk romania investitie rinat akhmetov dtek d trading
