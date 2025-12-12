Punct nesperat pentru  Lucescu Jr. PAOK Salonic a fost salvată de un puști de 18 ani în „thrillerul” din Bulgaria arbitrat de români

PAOK Salonic - Ludogoreț 3-3. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a obținut egalarea în prelungirile partidei.

Golul egalizator a fost înscris de internaționalul de tineret Anestis Mythou (18 ani).

Scorul a fost deschis de bulgari, în minutul 33. Stanic a trecut de trei fundași ai clubului din Salonic, a șutat, dar Pavlenka a respins. Totuși, mijlocașul a punctat din a doua încercare.

Replica grecilor a sosit 6 minute mai târziu, când Kiril Despodov a trimis mingea peste portarul celor de la Ludogoreț și a marcat. Internaționalul bulgar al lui PAOK a stabilit scorul pauzei.

În debutul reprizei secunde, PAOK a intrat în avantaj, prin reușita lui Alessandro Vogliacco.

Ludogoreț a întors scorul grație golului controversat marcat de Olivier Verdon, în minutul 70, și celui înscris de Ivaylo Chochev, în minutul 77.

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a fost salvată de puștiul de 18 ani Anestis Mythou, în minutul 90 , dar poziția sa a fost suspectă de ofsaid.

Reușita a fost analizată timp de cinci minute în camera VAR de către Ovidiu Hațegan și Sorin Costreie. Cei doi au validat golul.

După egalul de la Razgrad, PAOK se află pe locul 18, cu 9 puncte, poziție care asigură calificarea în primăvara europeană.

Două meciuri mai are de disputat echipa lui Răzvan Lucescu în faza principală a Europa League:

22 ianuarie 2026, PAOK Salonic - Real Betis

- Real Betis 29 ianuarie 2026, Olympique Lyon - PAOK Salonic

Răzvan Lucescu: „ Ne-a doborât psihologic

La conferința de presă de la finalul partidei, tehnicianul român a criticat validarea golului marcat de Olivier Verdon:

„Există dezamăgire în principal pentru ocaziile ratate spre final, în timp ce noi egalasem. Există dezamăgire pentru că poate am făcut cadouri adversarului.

Dar există și dezamăgire pentru că în faza celui de-al doilea gol al lor, cred că Kamara nu a comis fault, în timp ce atacantul lor era în poziție de ofsaid.

Cred că al doilea gol al lui Ludogorets, față de care mi-am exprimat obiecțiile, ne-a doborât psihologic. Chiar și la 3-2, le-am dat mingea”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

Întrebat despre șansele de calificare ale lui PAOK în fazele eliminatorii ale competiției, Răzvan Lucescu a fost rezervat:

„Nu vreau să fac calcule. Avem două meciuri de jucat. Până la Betis avem multe meciuri în competițiile interne, se pot întâmpla multe.

Am câștigat meciuri în care puțini credeau, cum ar fi cu Lille, și nu am câștigat meciuri la care se așteptau, cum ar fi cel cu Maccabi.

Astăzi am obținut un punct, chiar dacă în minutul 90 eram conduși. Să nu uităm că și actualul nostru adversar luptă pentru calificare. Suntem într-o poziție de calificare și cu asta vom merge în luna viitoare”.

Brigada românească de la Ludogorets - PAOK:

Arbitru: Horațiu Feșnic

Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei

Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan

Asistent VAR: Adrian Costreie

Arbitru de rezervă: Rareș Vidican

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

