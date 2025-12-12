Ce are de făcut Chivu Președintele lui Inter i-a setat obiectivul tehnicianului român: „Lasă un gust amar. Trebuie să ne suflecăm mânecile” +13 foto
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Ce are de făcut Chivu Președintele lui Inter i-a setat obiectivul tehnicianului român: „Lasă un gust amar. Trebuie să ne suflecăm mânecile"

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.12.2025, ora 12:12
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 12:12
  • Inter - Liverpool 0-1. Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele nerazzurrilor, i-a setat obiectivul lui Cristian Chivu (45 de ani).

În minutul 85 al duelului de pe „Meazza”, Florian Wirtz a căzut în careu după un contact cu Bastoni. Arbitrul Felix Zwayer a acordat un penalty pe care Dominik Szoboszlai l-a transformat și a decis soarta meciului.

Inter - Liverpool 0-1. Giuseppe Marotta: „Obiectivul e să ne calificăm în primele opt”

„Pe de o parte, înfrângerea cu Liverpool lasă un gust amar pentru că este nedreaptă, pe de altă parte, este un motiv de reflecție și ne va da o motivație suplimentară, pentru că avem curând un meci important pe care îl vom aborda în cel mai bun mod posibil.

Și, mai ales, vom avea alte două partide în această fază, cu Arsenal și Dortmund, care vor fi extrem de importante pentru noi și pe care le vom aborda cu mai multă determinare decât înainte”, a declarat Marotta, conform mediaset.it

Inter se află pe locul șase în Champions League, cu 12 puncte după 6 meciuri. Întrebat care sunt obiectivele echipei, Marotta a răspuns:

Obiectivul nostru este să ne calificăm între primele opt. Dacă ne vom descurca, vom fi mândri, altfel vom juca în play-off. Parcursul de până acum a oferit o perspectivă pozitivă asupra drumului lui Chivu. Două incidente au dus la două înfrângeri care au fost nedrepte: unul a fost legat de o greșeală a noastră (cu Atletico), celălalt nu a fost din vina noastră, ci din cauza unei decizii de arbitraj cel puțin pripite (cu Liverpool). Giuseppe Marotta, președinte Inter

Este al doilea meci consecutiv pe care Inter îl pierde în ultimele minute, în Liga Campionilor.

La precedenta partidă, 1-2 cu Atletico Madrid, „nerazzurrii” au primit gol în minutul 90+3 și au plecat fără niciun punct din capitala Spaniei.

Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1)
Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1)

Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1) Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1) Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1) Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1) Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1)
Echipa antrenată de Cristi Chivu va întâlni Arsenal pe 20 ianuarie 2026. Până atunci, va juca șapte meciuri în Serie A și unul în Supercupa Italiei, cu Bologna, pe 19 decembrie.

„Va trebui să ne suflecăm mânecile și să depunem efort pentru a ne califica. Echipa are experiență mare, este de mare valoare, este formată din campioni mari, are un antrenor foarte bun și, cu un public extraordinar cum a fost cel de acum câteva seri, sunt foarte optimist”, a mai spus Marotta.

Primele opt poziții din Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
1Arsenal618
2Bayern615
3PSG613
4Manchester City613
5Atalanta613
6Inter612
7Real Madrid612
8Atletico612

Giuseppe Marotta: „Lotul corespunde planului nostru. Nu prevăd tranzacții majore

Despre perioada de mercato din ianuarie, Marotta a declarat:

„Este clar că o vom urmări cu mare atenție și, dacă vor apărea oportunități, le vom valorifica, dar trebuie să spun că acest lot corespunde planului nostru, cerințelor și nevoilor antrenorului, și cu siguranță nu prevăd tranzacții majore”.

639 de milioane
este valoarea lotului celor de la Inter, conform transfermarkt.com. Lautaro Martinez este cel mai scump jucător, cotat la 85 de milioane de euro, urmat de Bastoni (80) și Marcus Thuram (75)

