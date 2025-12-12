Tamaș lansează vinul „ÎmbăTamaș” Fostul fotbalist își transformă porecla controversată în brand autoironic

Fostul internațional Gabriel Tamaș (42 de ani) a reușit să transforme o reputație controversată într-un proiect inedit: propriul vin, intitulat „ÎmbăTamaș”.

De-a lungul carierei, Gabriel Tamaș a fost cunoscut nu doar pentru prestațiile solide în apărare, ci și pentru escapadele sale cu alcool, care i-au adus o reputație de „bad-boy”.

Această parte a personalității i-a atras porecla „ÎmbăTamaș”, un joc de cuvinte inspirat din numele său. Deși în perioada activă a carierei porecla reflecta mai degrabă controverse, astăzi ea a devenit un brand autoironic, prin care Gabi Tamaș combină umorul cu pasiunea pentru vinuri.

Vinul „ÎmbăTamaș” este produs în ediție limitată, în colaborare cu Domeniile Averești, și include variante albe, roșii și rose. Tamaș a anunuțat lansarea vinului pe contul său de Instagram.

Gabi Tamaș: „Nu am fost alcoolist”

Tamaș a vorbit deschis despre modul în care consuma băuturi alcoolice în timpul carierei și a menționat că nu a fost alcoolist.

„Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist (sic!), cum mă credeți voi, sau cine mă crede”, a explicat Gabi Tamaș. Fostul internațional s-a retras din fotbal în octombrie 2023, la aproape 40 de ani.

Episoadele bahice și controversele care au marcat cariera lui Tamaș

Spargerea ușii unui bloc din București (2013): După o noapte de petrecere, Tamaș a lovit și rupt ușa unui bloc pentru a intra în clădire, iar apoi a adormit pe un preș de la ușa unui apartament. Poliția l-a dus la secție în stare de ebrietate. Pentru acest incident a primit opt luni de închisoare cu suspendare.

(2013): După o noapte de petrecere, Tamaș a lovit și rupt ușa unui bloc pentru a intra în clădire, iar apoi a adormit pe un preș de la ușa unui apartament. Poliția l-a dus la secție în stare de ebrietate. Pentru acest incident a primit opt luni de închisoare cu suspendare. Altercația cu Daniel Pancu (2013): Gabi Tamaș a avut loc o altercație la o petrecere cu colegul său, Daniel Pancu, amândoi sub influența alcoolului. Martorii au descris-o ca un conflict spontan mai mult verbal decât fizic.

(2013): Gabi Tamaș a avut loc o altercație la o petrecere cu colegul său, Daniel Pancu, amândoi sub influența alcoolului. Martorii au descris-o ca un conflict spontan mai mult verbal decât fizic. Conducere în stare de ebrietate în Israel (2019): În timpul perioadei petrecute la clubul Hapoel Haifa, Tamaș a fost arestat după ce a fost prins conducând cu peste 200 km/h, cu o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool în aerul expirat, de trei ori peste limita legală. A petrecut o perioadă după gratii și apoi a stat sub restricții legale.

În timpul perioadei petrecute la clubul Hapoel Haifa, Tamaș a fost arestat după ce a fost prins conducând cu peste 200 km/h, cu o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool în aerul expirat, de trei ori peste limita legală. A petrecut o perioadă după gratii și apoi a stat sub restricții legale. Episodul din San Marino (2011): cu o zi înaintea unui meci amical San Marino - România, Gabriel Tamaș a consumat alcool împreună cu colegul său Adi Mutu, și au fost excluși din lot de selecționerul Victor Pițrucă. Escapada l-a costat pe Tamaș transferul la Lazio.

cu o zi înaintea unui meci amical San Marino - România, Gabriel Tamaș a consumat alcool împreună cu colegul său Adi Mutu, și au fost excluși din lot de selecționerul Victor Pițrucă. Escapada l-a costat pe Tamaș transferul la Lazio. Alte incidente: În 2009, presa a relatat că Tamaș ar fi consumat vin până dimineața înaintea unui derby Dinamo–Rapid.

