Victorie mare pentru PAOK  Formația lui Răzvan Lucescu s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei: „Jucătorii au o chimie extraordinară”

PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu (56 de ani), a învins-o pe Olympiakos cu scorul de 2-0, în sferturile Cupei Greciei.

Formația din Salonic a obținut, astfel, calificarea în semifinalele competiției.

În penultimul act al Cupei, PAOK va întâlni învingătoarea partidei dintre Panathinaikos și Aris, care se joacă miercurea viitoare, cu începere de la ora 20:30.

Olympiakos - PAOK 0-2 . Formația lui Răzvan Lucescu, în semifinalele Cupei Greciei

PAOK a obținut, miercuri, calificarea în semifinalele Cupei Greciei, după ce a trecut de rivala Olympiakos cu scorul de 2-0.

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu stabilise deja scorul final al partidei după primele 15 minute, prin golurile reușite de Mythou ('7) și Ozdoev ('15).

La primul gol, Zivkovic i-a pasat lui Mythou. Acesta a trecut de portarul advers, Tzolakis, și de fundașul dreapta Costinha și a înscris cu poarta goală.

Tot Zivkovic a pasat decisiv și la al doilea gol. Sârbul se afla în careu, când a primit mingea de la Tyson. Acesta s-a întors și i-a trimis balonul lui Ozdoev, care a reușit să marcheze.

Olympiakos a cerut și un penalty după un potențial fault al lui Konstantelias asupra lui Garcia, dar arbitrul Tsakalidis a decis că intrarea grecului a fost regulamentară și jocul trebuie să continue.

PAOK a câștigat, astfel, cu 2-0 și i-a provocat înfrângerea lui Olympiakos chiar într-o zi specială. Antrenorul Jose Luis Mendilibar a bifat cea de-a 100-a apariție pe banca formației din Pireu, conform gazzetta.gr.

Răzvan Lucescu: „Un meci pe care l-am câștigat datorită spiritului și încrederii echipei”

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a oferit și primele cuvinte după ce echipa sa a reușit să se califice în semifinalele Cupei Greciei.

„A fost un meci pe care l-am câștigat datorită spiritului și încrederii echipei, datorită minții jucătorilor care l-au gestionat impecabil.

Am marcat două goluri rapide, am gestionat avantajul, am avut oportunități mari pe tranziție, în timp ce Olympiacos a avut ocazii doar în ultimele cinci minute.

Toți jucătorii au în acest moment o chimie și o unitate extraordinare, dau totul pe teren. Orice absență și dificultate ne afectează, dar putem să le acoperim, de la accidentări până la gripa care ne-a chinuit astăzi.

Aceste meciuri ne dau cu siguranță multă încredere pentru a continua ceea ce facem.

Am avut un calendar foarte dificil, avem cel mai greu program dintre toți adversarii, dar echipa arată că nu renunță niciodată și luptă mereu. Această mentalitate ne caracterizează”, a declarat antrenorul lui PAOK, conform sportal.gr.

Pentru PAOK urmează meciul cu OFI Creta, de duminică, ora 19:00, din cadrul etapei 17 din campionatul Greciei.

Pe plan intern, echipa pregătită de Răzvan Lucescu se află pe locul 2, cu 38 de puncte, la doar unul singur în spatele liderului Olympiakos.

