Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului"
Răzvan Lucescu e pe locul 2 cu PAOK în Grecia Foto: Imago
Campionate

Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”

Theodor Jumătate
Publicat: 01.12.2025, ora 09:54
Actualizat: 01.12.2025, ora 11:21
  • Răzvan Lucescu s-a înfuriat la ultimul meci al lui PAOK, duminică seară, după ce a câștigat cu 3-2 pe terenul lui Levadiakos. 
  • Două decizii ale „centralului”, un cunoscut arbitru internațional, l-au enervat pe antrenorul în vârstă de 56 de ani. Ce a spus la sfârșitul partidei. 

Răzvan Lucescu s-a înfuriat duminică seară, la finalul meciului, răbufnind la adresa arbitrului.

O partidă foarte grea, în deplasare, cu Levadiakos (locul 4). PAOK a câștigat cu 3-2, după ce a fost condusă de două ori și a înscris golul victoriei în minutul 90.

2 este locul
ocupat de Lucescu și PAOK după 12 etape, la două puncte în spatele lui Olympiacos

Furia lui Lucescu după deciziile arbitrului-polițist

În ultimul sfert de oră, alb-negrii au jucat în 10: Meite a fost eliminat direct (77).

„Centralul” FIFA Anastasios Sidiropoulos (46 de ani, ofițer de poliție) nu a acceptat apelul VAR, care l-a avertizat că atacul mijlocașului ar putea să nu fie de „roșu”.

După ultimul fluier, Lucescu a urlat, potrivit Gazzetta.gr, făcând același lucru și spre galeria lui Levadiakos, în timp ce părăsea terenul.

Furia lui Răzvan Lucescu, atunci când a părăsit terenul Foto: Captură Nova Sports Furia lui Răzvan Lucescu, atunci când a părăsit terenul Foto: Captură Nova Sports
Furia lui Răzvan Lucescu, atunci când a părăsit terenul Foto: Captură Nova Sports

Lucescu: „Cum e penalty ce a dat același arbitru unei echipe din Atena?”

La conferință, antrenorul a contestat arbitrajul (a cerut și un penalty, refuzat de Sidiropoulos), cu trimitere la hotărârile luate față de principalele rivale ale lui PAOK.

„Nu vreau să stau aici să mă cert. Vreau să pun două întrebări, fără să fie nimic jignitor legat de deciziile arbitrului”, a lansat Lucescu protestul.

În faza cu Taison, jucătorul lui Levadiakos face henț, blochează mingea cu cotul. Dacă aceasta nu este lovitură de pedeapsă, nu pot înțelege altceva. Cum e penalty ce a dat același arbitru unei echipe din Atena? Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

S-a referit la Olympiacos - Atromitos (3-0), primul gol din 11 metri, pe 22 noiembrie.

Lucescu: „De ce nu e roșu și la Panathinaikos? A sărit intenționat cu piciorul pe el”

„La eliminare, să acceptăm că este cartonaș roșu într-o acțiune în care jucătorul nostru nu are piciorul «deschis», ci îndoit.

Sidiropoulos, arbitrul grec ofițer de poliție Foto: Imago Sidiropoulos, arbitrul grec ofițer de poliție Foto: Imago
Sidiropoulos, arbitrul grec ofițer de poliție Foto: Imago

Dacă acesta este roșu, atunci cum de nu e roșu la Siopis la meciul nostru împotriva lui Panathinaikos (n.r. pierdut de PAOK, 1-2)? Siopis care îl atacă intenționat pe Konstantelias, sărind cu piciorul pe el.

Sau, în același joc, de ce nu e roșu la Djuricic, care îl lovește pe Kedziora cu piciorul în piept?”.

Nu vreau să fiu tipul rău, să critic. Pur și simplu caut răspunsuri la aceste întrebări Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

grecia razvan lucescu PAOK Salonic arbitru Levadiakos Anastasios Sidiropoulos
