Răzvan Marin. Foto: IMAGO
Stranieri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 00:18
  • Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul celor de la AEK Atena, a înscris un gol spectaculos în victoria echipei sale pe terenul lui Samsunspor, scor 2-1, în etapa #5 din Conference League.

Turcii, neînvinși până la acest meci, au intrat la cabine cu avantaj după autogolul lui Moukoudi din minutul 4. AEK a schimbat însă ritmul imediat după pauză, iar Răzvan Marin a fost cel care a dat semnalul revenirii.

Răzvan Marin, gol spectaculos în Conference League

În minutul 52, românul a executat impecabil o lovitură liberă de la distanță și a trimis mingea direct în vinclu, fără ca fostul portar de la Galatasaray, Kocuk, să poată interveni.

„Avem jucători foarte buni la fazele fixe și cu multă calitate. Astăzi mi-am asumat eu responsabilitatea, am crezut că pot marca și sunt fericit că am reușit. â

Poate altădată Koita sau Mandalos vor marca dintr-o fază fixă, dar azi am fost eu”, a declarat Răzvan Marin, după reușita sa, conform gazzetta.gr.

Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (7).jpg
Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (7).jpg

Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (1).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (2).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (3).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (4).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (5).jpg
Opt minute mai târziu, Aboubakary Koita a întors scorul, iar AEK a reușit să păstreze avantajul până la final.

Răzvan Marin: „Sperăm la o victorie împotriva Craiovei”

Cu această victorie, grecii au urcat temporar pe primul loc în clasament, cu 10 puncte, și sunt deja siguri că vor continua în primăvară.

„Consider că am avut controlul și în prima repriză. Tot ce a făcut adversarul a fost rezultatul greșelilor noastre. La pauză am discutat că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Am făcut un meci bun și am câștigat pe drept. Suntem fericiți.

Și în meciul cu Shamrock am jucat bine, chiar dacă s-a terminat la egalitate. Am avut două partide dificile în deplasare, cu Fiorentina și Samsunspor, și am arătat că putem reuși.

Am obținut două victorii și sperăm la încă una împotriva Craiovei. Acum ne concentrăm pe meciul de duminică”, a mai spus Răzvan Marin.

24 de meciuri
a adunat Răzvan Marin la AEK Atena, în care a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă

Partida cu Universitatea Craiova va avea loc pe 18 decembrie, de la ora 22:00, la Atena.

AEK Atena Razvan Marin conference league samsunspor
