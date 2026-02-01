FCSB - Csikszereda 1-0. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre agresivitatea din jocul ciucanilor, care nu a fost taxată de arbitrul Cristian Moldoveanu.

Robert Ilyeș, antrenorul de la Csikszereda, a criticat arbitrajul la finalul partidei, pentru că nu intervine asupra simulărilor, aluzie la Olaru, jucător acuzat în dese rânduri că simulează.

FCSB - Csikszereda 1-0 . Darius Olaru: „Dacă așa se protejează mingea...”

Căpitanul FCSB a apărut însă după meci cu buza spartă și umflată la interviu și i-a reproșat „centraluluI” că nu a luat măsuri împotriva intrărilor dure ale ciucanilor.

Buza spartă a lui Darius Olaru

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. După părerea mea, trebuia să marcăm mai mult în primă repriză și să ne facem jocul mai ușor.

Nu știu cum de nu s-au dat mai multe cartonașe. Au fost două intrări la mine, una cu talpa clar, full contact. Cred că în primă fază nu a dat nici fault, iar la a doua, cotul sus... Adică se vede clar (n.r. - arată buza spartă) o lovitură. Și mi-a spus că a protejat mingea. Dacă așa se protejează mingea... Da, am simulat din nou (n.r. - ironic).

Știam, era clar că vor fi agresivi. Am încercat să fim agresivi și noi la rândul nostru. Dar cum am spus, trebuia să marcăm mai mult în prima repriză. Pentru că a fost zăpada mai mică în prima repriză și trebuia să ne desprinem”, a spus Olaru, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport